Tour de France a Ravenna Che vetrina per la città

Il lungomare, le bellezze dell’Appennino, la Ravenna medievale. Ha ormai una fisionomia ben delineata la seconda tappa del Tour de France 2024, quella che il 30 giugno dell’anno prossimo attraverserà buona parte della Romagna per poi concludersi a Bologna, con la doppia scalata del Colle della Guardia. La frazione, che segue il Grand Départ da Firenze a Rimini, vedrà il via da Cesenatico e raggiungerà Bologna dopo 200 chilometri. Il percorso della tappa, almeno nel suo tratto romagnolo, è ormai definito. Stando a quanto filtra, il villaggio di partenza sarà posto sul lungomare di Cesenatico, in corrispondenza dell’ex-colonia Agip, non lontano dal monumento dedicato a Marco Pantani, dove i ciclisti e le loro squadre dovrebbero arrivare già nel tardo pomeriggio del 29 giugno, al termine della prima tappa. Da qui il gruppo arriverà a Cervia: il Tour de France saluterà l’Adriatico in corrispondenza di Lido di Savio, per poi seguire il tracciato della Romea fino alla frazione di Classe, e fare rotta per Ponte Nuovo. I ciclisti compiranno un lungo arco attorno a Ravenna: dovrebbero infatti transitare davanti alla Darsena e alla Rocca Brancaleone, per poi toccare la circonvallazione San Gaetanino e lasciare l’area urbana all’altezza di viale Randi. Una volta giunti sulla faentina, il tracciato sarà lineare per molti chilometri: sono previsti l’attraversamento di Russi e poi quello di Faenza, con il passaggio della carovana attraverso corso Garibaldi, piazza della Libertà, piazza del Popolo e corso Matteotti. E’ solo una volta arrivati a Brisighella che il gruppo si discosterà da quelle che sono le principali direttrici: l’ipotesi di far transitare il Tour in piazza Marconi, proprio al di sotto della caratteristica via degli Asini, ha ripreso quota; il ‘peloton’ raggiungerà il centro del borgo attraverso via XXIV maggio, il che consentirà di mantenere aperta la viabilità fra Faenza e Brisighella, che rimarranno collegate attraverso via Sarna. Superato il centro, il Tour farà subito rotta per la salita del Monticino e quella di Gallisterna, dando vita a quel continuo saliscendi che attraverso Riolo Terme e Imola condurrà i ciclisti a Bologna. Molti dei corridori in gara vivranno un déjà-vu: piacevolissimo per il talento francese Julian Alaphilippe, che su queste strade vinse il campionato del mondo 2020, più dolceamaro per il belga Wout Van Aert o per lo gli sloveni Tadej Pogacar e Primož Roglic, che videro sfumare le loro speranze di maglia iridata. Superata la Gallisterna non saranno più ammesse distrazioni: il lungo tratto sulla via Emilia, dopo l’autodromo, sarà una volata infinita per prendere in testa le ultime salite, fra cui il colle della Guardia, aggiudicarsi la tappa e l’eventuale nuova maglia gialla.

Filippo Donati