Tra Faenza e Fabriano in palio c’è il secondo posto

Una squadra in serie positiva da otto giornate in casa di una che non ha mai perso davanti al proprio pubblico nei nove match disputati. Basterebbero questa premesse per definire un big match l’incontro che attende alle 18 i Blacks sul campo della Ristopro Fabriano, ma a renderlo ancora più entusiasmante, è che in palio ci sarà il secondo posto. I faentini sono infatti la seconda forza del campionato con due punti di vantaggio sui marchigiani e in caso di successo metterebbero una ipoteca sulla seconda piazza, mentre con una sconfitta verrebbero agganciati e darebbero vita ad una volata lunga dieci giornate per conquistare quel piazzamento, avendo il vantaggio di un calendario migliore. Una sconfitta non rovinerebbe quindi la classifica dei Blacks, vincitori all’andata 78-75.

"Fabriano ha un roster di grande esperienza e qualità – sottolinea coach Luigi Garelli – e rispetto all’andata ha allungato le rotazioni che ora è con otto uomini, con Gulini e Azzano che si sono guadagnati minuti nel corso dei mesi. Stanic è un giocatore di grandissimo livello, il fulcro di un gioco dove ci sono tanti elementi come Centanni o Verri che sono ottimi tiratori da tre e lunghi come Papa, Petracca e Fall che si fanno valere sotto canestro. Il play argentino sta disputando una grandissima stagione, confermandosi tra i migliori giocatori di tutta la B La Ristopro è inoltre l’unica squadra ad aver battuto Rieti, tra l’altro in trasferta, e questo conferma tutto il suo valore".

Proprio Stanic è l’uomo di punta dei marchigiani, tanto che in molti lo considerano l’attuale MVP di tutta la B. Oltre a segnare 15.8 punti di media è anche un ottimo assistman e all’andata al PalaCattani realizzò una ‘tripla doppia’, ovvero superò quota dieci in punti, rimbalzi e assist: performance mai riuscita a nessuno negli ultimi anni in B. "I pick and roll innescati da Stanic sono un’arma micidiale di Fabriano e dovremo essere bravi a leggere in anticipo le azioni per non farci sorprendere. Il fatto di aver allungato le rotazioni le permette di colpire maggiormente in transizione e di difendere in maniera più aggressiva, altri due aspetti che potrebbero rivelarsi decisivi. Proprio l’organizzazione della difesa è un punto di forza di Fabriano, brava a cambiare l’assetto in corsa alternando difese molto tattiche. Servirà grandissima attenzione e lucidità per non permettere che Fabriano si adegui al nostro gioco e ci metta in difficoltà".

Luca Del Favero