Tra le ravennati si salva solo il Russi: 1-1 con Tropical

Solo il Russi salva l’onore delle formazioni ravennati di Eccellenza, nell’ultimo turno infrasettimanale della stagione. Infatti, a parte il pari dei Falchetti (1-1) a Coriano col Tropical (al 93’ segna Emanuele Guarino) escono tutte sconfitte le altre. La sconfitta che fa più male è quella del Sanpaimola, battuto 3-2 dal Masi Torello Voghiera: visto il pari del Progresso a Sant’Agostino (0-0) sarebbe stata una buona occasione per portarsi a -3 dai bolognesi e puntare ancora con forza al secondo posto. Tutte le reti arrivano nel secondo tempo: da 2-0 il Sanpaimola rimonta sino al 2-2, prima di cedere alla tripletta di Fabio Cazzadore. Malgrado la retrocessione, la Del Duca Grama, solo nel recupero, si arrende al Pietracuta che passa al 92’ con Filippo Fabbri, alla sesta marcatura della stagione in campionato. Il Classe è battuto 0-2 a domicilio dal Granamica e resta in zona playout. Il pari del Progresso dà completa via libera al Victor San Marino che ora ha 11 punti di vantaggio sul Progresso, sui 12 disponibili, ed è a un passo dall’ascesa in serie D. Girone B (34ª giornata): Castenaso-Cava Ronco 1-0, Cattolica-Comacchiese 2-1, Classe-Granamica 0-2 (39’ pt Finessi, 40’ st Chinappi), Del Duca Grama-Pietracuta 0-1 (47’ st Fil. Fabbri), Masi Torello Voghiera-Sanpaimola 3-2 (11’ st e 16’ st Cazzadore, 26’ st El Bouhali (S), 36’ st rig. Bonavita (S), 40’ st Cazzadore), Sant’Agostino-Progresso 0-0, Savignanese-Bentivoglio 1-1, Tropical Coriano-Russi 1-1 (10’ pt Protino (C), 48’ st Guarino), Valsanterno-Medicina Fossatone 1-0, Victor San Marino-Diegaro 2-0. Classifica: Victor San Marino 82; Progresso 71; Sanpaimola 65; Russi 61; Savignanese 59; Medicina Fossatone, Granamica 58; Diegaro 52; Castenaso 51; Cava Ronco, Bentivoglio 47; Pietracuta 45; Tropical Coriano, Masi Torello Voghiera 41; Classe, Sant’Agostino 33; Valsanterno 30; Cattolica* 21; Comacchiese, Del Duca Grama 16. *Penalizzato di 1 punto.

u.b.