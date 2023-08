Tramontani si distingue

Alice Tramontani è arrivata dodicesima ai campionati italiani di pattinaggio corsa su pista tenutisi a Martinsicuro nello scorso fine settimana, gara riservata alle categorie Ragazzi e Allievi che ha visto la partecipazione di 28 atleti. La società Nuova Rinascita Ravenna ha così ottenuto un altro importante risultato dopo la vittoria a Siena nella categoria R12 al Trofeo Skate Italia. Alice, dopo il quinto posto conquistato a maggio ai campionati italiani su strada di Terni, ha provato a ripetersi anche su pista ma non ha avuto fortuna. Nella gara 5000m a eliminazione, con ben 117 avversarie è riuscita a qualificarsi tra le 20 finaliste ma è rimasta vittima di una caduta a pochi giri dalla fine, congelando il risultato della gara al dodicesimo posto. Il prossimo appuntamento per il Nuova Rinascita Ravenna sarà a Santa Maria Nuova dal 3 al 6 agosto per la classica sei giorni rotellistica, unica tappa italiana di Coppa Europa.