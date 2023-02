Tramontani si fa valere a Pescara

Buoni risultati per la Nuova Rinascita Ravenna ai Campionati Italiani Indoor disputatisi a Pescara nello scorso fine settimana dove in palio c’erano 28 titoli tricolori contesi tra gli 800 partecipanti di 70 società. La manifestazione ha visto scendere in gara e categorie Ragazzi e Allievi, mentre nel prossimo week end toccherà a Seniores e Juniores. La ravennate Alice Tramontani (categoria ragazzi F) si è piazzata nella prima metà della classifica nei 3000 m, mentre con il tempo di 29’’004 ha chiuso al 23esimo posto su 165 atlete nella prova sprint, confermando di essere tra le più competitive a livello italiano. "Ottima prestazione per Alice – afferma l’allenatore Stefano Rossini –. Ha ampi margini margini di miglioramento, ma è già un grande risultato considerando che è il primo anno in cui corre in questa categoria. La squadra si sta allenando molto bene e siamo pronti a misurarci nelle prossime competizioni nazionali".