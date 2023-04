Tre giovani ravennati al debutto internazionale

Grande emozione peri ravennati Tommaso Vallini (Under 13), Alistair Boccanegra (Under 15) e Alessandro La Sala (Under 15), terzetto portacolori dell’ Adriatico Wind Club (foto in alto col tecnico Roberto Pierani) al debutto nel mondo delle regate internazionali, partecipando al campionato europeo Techno293, di scena a Torbole (Lago di Garda) fino a sabato prossimo con circa 270 partecipanti.

Fanno ben sperare le loro prestazioni alla prima di Coppa Italia, lo scorso weekend nelle acque di casa, dove Vallini ha portato a casa un argento di categoria e Boccanegra e La Sala hanno messo a segno dei parziali incoraggianti. Nel frattempo, sempre nelle acque gardesane di Campione, un altro atleta ravennate, Francesco Forani ha chiuso 11esimo (terzo U19 nella graduatoria della Coppa Italia) un’altra frazione degli IQFoil Games, il circuito internazionale di regate riservata alla tavola a vela olimpica.

Forani ha regatato bene ma è stato sfortunato: sfiorata la qualificazione in medal race grazie a una convincente progressione nei primi tre giorni di regate, ma poi, il penultimo giorno prende un ramo nella sua ala a pochi minuti dallo start di una manche e fa partenza anticipata nella successiva.