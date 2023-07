Tre medaglie in Coppa Europa in attesa dei Mondiali giovanili

È di tre medaglie il bottino degli arrampicatori ravennati in azzurro nella terza tappa di Coppa Europa Giovanile svoltasi a Imst, in Austria. A poco più di un mese dai Mondiali Giovanili che si svolgeranno a Seoul in Corea alla fine di agosto, Eva Mengoli (Youth B Female) ha confermato il suo eccellente stato di forma che le aveva consentito due settimane fa di conquistare anche il bronzo nella quarta gara di Coppa Italia senior. In Austria si è dovuta arrendere solo in finale all’ucraina Dmytriiva guadagnando comunque la testa provvisoria della classifica del circuito a una sola gara dalla fine. Prima medaglia europea per Sara Arcozzi (Youth A Female), superata solo in finale dalla croata Smoje. Questo argento è di buon auspicio in attesa delle convocazioni mondiali. Bronzo infine per il faentino Marco Rontini che supera nella finalina l’altro azzurro Alessandro Giorgianni e che resta comunque saldamente al comando della classifica generale del circuito di Coppa Europa cat. Juniors Male.