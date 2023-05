Tre medaglie per il Romagna Judo al Trofeo Cadetti

Il Team Romagna Judo di Lugo ha partecipato al Trofeo Cadetti Marche a Potenza Piceno, ottenendo tre medaglie con altrettanti atleti in gara. Oro per Federico Sangiorgi, argento per Aya Harraz Aya e Vincenzo Ancona, seguiti in gara dal tecnico Danilo Naldi Nella stessa giornata il Maestro Paolo Berretti ha organizzato, insieme allo staff del Team Romagna Judo, il 30° Trofeo Città di Lugo, manifestazione dedicata al settore giovanile, categorie fanciulli e ragazzi. Il palazzetto Pala Lumagni era pieno di giovani judoka. Si sono confrontati con tanto entusiasmo 110 piccoli atleti. Tutti sono stati premiati con la medaglia di partecipazione e inoltre la società ha offerto loro un palloncino ricordo (molto apprezzato) e la merenda. Prossimo appuntamento per il Team Romagna judo di Lugo sarà domenica al centro tecnico regionale di Bologna per il Campionato Regionale federale, dove si presenta con buone speranze di ottenere buoni risultati.