"Tre punti grazie a cuore e coraggio Il Ravenna ora vuole vincerle tutte"

Classifica alla mano, la vittoria nel derby contro lo United Riccione è stata importantissima. Il rigore, procurato e trasformato da capitan Guidone, ha avuto l’effetto di catapultare i giallorossi al 4° posto, scavalcando lo stesso Riccione, ma anche il Carpi, bloccato sul nulla di fatto casalingo da quel Real Forte Querceta, capace di sconfiggere il Ravenna 7 giorni prima. Dopo il 9° match stagionale senza subire reti (3 sotto la gestione Serpini; 6 sotto la gestione Gadda), ora lo scenario diventa interessante. A 9 turni dalla fine, nel mirino dei ravennati c’è il Forlì, terzo a +4. Il rush finale di marzo e aprile comincia dunque domenica prossima a San Mauro Pascoli, poi gli avversari saranno in rapida successione, Corticella, Sant’Angelo, Mezzolara, Bagnolese, Forlì, Carpi, Pistoiese e Lentigione.

Mister Gadda potrà contare sul rientro di Boccardi, ma il ‘borsino’ recita sempre -5, dovendo fare i conti con gli infortuni di Rinaldi, Pipicella e Spinosa, cui si sommeranno le squalifiche di Tafa e Tabanelli. Nicolò Milani ha commentato l’1-0 con cui è stato liquidato l’United Riccione: "Eravamo preparati, cioè sapevamo in anticipo che le condizioni meteo non sarebbero state buone, e che il campo non sarebbe stato nelle condizioni ideali per giocare il nostro calcio. Siamo comunque entrati in campo col piglio giusto, dimostrando di volerla portare a casa a tutti i costi. È stata anche una buona reazione al ko della domenica precedente a Forte dei Marmi, dove avremmo meritato il risultato positivo. In settimana abbiamo lavorato a mille e, contro il Riccione, si è visto nitidamente che volevamo vincerla. La cosa più bella è stata proprio l’unità d’intenti dimostrata dalla squadra, meritando di portare a casa il risultato. Abbiamo fatto vedere di essere una squadra vera, anche se alla fine abbiamo terminato in 9".

La classifica è tornata a farsi interessante. Il rammarico per i punti lasciati per strada dovrà tuttavia essere uno stimolo, non un freno, per raggiungere il traguardo dei playoff: "Lavoriamo – ha proseguito il ventunenne difensore prelevato in extremis dall’Imolese a chiusura del mercato di riparazione – pensando partita per partita, senza avere grosse ansie, cercando di preparare ogni partita al meglio, con l’obiettivo di vincerle tutte. Per la qualità dei giocatori che fanno parte della rosa del Ravenna, non credo che la classifica sia veritiera. Meriteremmo di essere un po’ più in alto, perché, fuori di metafora, il Ravenna è forte. Proveremo a tutti costi di migliorare l’attuale posizione".

Ancor prima di introdurre la trasferta di domenica prossima contro la Sammaurese, Milani ha ribadito qual è il carattere che sta sorreggendo il Ravenna in questo scorcio di stagione: "Su un campo come quello del Benelli si vince col coraggio, col cuore e con la voglia di fare, come si è visto contro il Riccione. Sappiamo di non poter esprimere compiutamente il nostro gioco, ma, nonostante le difficoltà legate al terreno, riusciamo comunque a proporre anche un buon calcio. In particolare, lo abbiamo dimostrato nel 1° tempo, grazie anche al fatto che una parte del terreno di gioco era meno rovinata".