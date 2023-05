Tris di gare a Cervia D’Amico e Vullo ok nella Ocean’s Cup

Il fine settimana ha visto tre appuntamenti in all’Adriatic Golf di Cervia. Sabato 29 Luigi D’Amico e Cesare Vullo hanno mantenuto fede ai pronostici dominando la Ocean’s Cup, giocata con formula a coppie, e conclusa con 63 colpi, (9 meglio del par). Nella categoria netta Giulia Graziani e Andrea Turchetti (52) hanno superato di misura Silvia Fogli e Fabio Di Pietro. Domenica i giocatori sono scesi in campo nella Golf Italiano Cup by Cantine Santadi. Nicola Montalti ha vinto con 78 colpi. In prima categoria Fabio Di Pietro (39) ha preceduto Ermano Ruffini (36). In seconda Andrea Battistini (42) ha registrato il miglior punteggio netto; secondo Andrea Freschi (37). Lunedì tappa del Podio Sport Argenti Tour. Oriano Agostini (34) ha vinto in prima categoria appaiato nel punteggio da Enrico Montorsi e Antonella Suzzi. In seconda Matteo Ricco (40) ha preceduto Paola Falasco (36).

Andrea Ronchi