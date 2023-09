Trofeo Coni, oro e bronzo per la selezione regionale

Un oro e un bronzo costituiscono lo splendido bottino della pattuglia ravennate della delegazione regionale alle finali nazionali del Trofeo Coni Under 14, svoltesi nella Basilicata jonica. Sul più alto gradino del podio la squadra dell’Olimpia Teodora nel beach-volley che ha vinto tutte e sei le partite disputate (cinque per in due sets e la finalissima per l’oro col Piemonte per 2-1). La formula era mista (4x4) e tutti giocatoritrici a referto dovevano scendere in campo, a turno, durante ogni partita.

A concorrere al trionfo emiliano-romagnolo è stata la Energy Piacenza, club della Superlega maschile. Le portacolori ravennati erano Chiara Boschi, Aurora Bovolenta, Viola Mandorlini ed Anita Messina; allenatrice Lisa Mazzotti; dirigente- accompagnatore Marcello Malavolti. Il bronzo è arrivato dal baseball-softball a 5, in cui la parte principale l’ha svolta la Libertas Forlì, ma i ranghi regionali erano completati dal duo del Cral Mattei Ravenna, formato da Linda Benelli e Tommaso Vecchio Domanti. Partite ai 5 innings, senza soluzione di continuità con la vittoria del Piemonte davanti a Friuli-Venezia Giulia.

I portacolori della nostra provincia erano 23; la grande disdetta era arrivata dalla vela, le cui regate non si sono svolte per avverse condizioni atmosferiche ed in cui il duo del Circolo Velico Ravennate era fra i più accreditati. Nella classifica per rappresentative regionali, vinta dal Lazio, infatti l’Emilia-Romagna si è classificata quarta ad un solo punto dal più basso gradino del podio.