"Troppi blackout pagati a caro prezzo"

La Consar Rcm Ravenna è tornata da Santa Croce sull’Arno con l’ottava sconfitta stagionale, la seconda consecutiva senza punti all’attivo, dopo lo scivolone interno contro Porto Viro. Non era mai successo nel campionato in corso. I giallorossi hanno inaugurato il girone di ritorno, come avevano iniziato l’andata. Al debutto, i Lupi di Santa Croce espugnarono il Palacosta con lo stesso risultato (3-1) e con la stessa successione di punteggio, anche se, stavolta, c’è stata più competizione: "I primi due set – ha commentato capitan Riccardo Goi – sono stati la prosecuzione della partita contro Porto Viro. Abbiamo chiuso entrambi i parziali a quota 22, ma ci è mancato qualcosa, che è venuto fuori nel 3° set. Eravamo con le spalle al muro e siamo stati bravi a reagire, giocando punto a punto. Non è facile restare in partita quando sei sotto 0-2. Siamo stati bravi a portarci a casa il 3°, e anche nel 4° eravamo partiti molto bene, ma non è bastato". La Consar ha evidenziato qualche passaggio a vuoto di troppo: "Abbiamo questi blackout lunghi, anzi, un po’ troppo lunghi, che, contro squadre come Santa Croce, si pagano a caro prezzo. Non c’è molto da aggiungere. Abbiamo mancato in continuità. Non possiamo permetterci di iniziare a giocare dal 3° set in poi, soprattutto contro squadre forti come i Lupi. Coach Bonitta ha utilizzato un po’ tutti gli effettivi; è entrato Ceban, anche Pinali ci ha dato una mano. Il messaggio è chiaro. Dai problemi, dobbiamo venirne fuori ‘di squadra’. Ce lo siamo detti anche dopo il ko contro Porto Viro. Non possiamo contare su un solo giocatore, perché non ce l’abbiamo. Dobbiamo perciò essere una squadra, come lo siamo stati in quasi tutte le partite del girone di andata. Con fiducia dobbiamo guardare al futuro. Adesso abbiamo quasi due settimane prima di tornare in campo, in casa, domenica 8 gennaio, contro Castellana. Dobbiamo lavorare con fiducia. Ripartiamo dal 3° e dal 4° set di Santa Croce, con i pro e i contro".

Contro i Lupi ha debuttato Swan Ngapeth che, subito, ha fatto vedere cose interessanti (20 punti, 55% in attacco e 35% in ricezione): "Ngapeth – ha proseguito Goi – non lo scopriamo certo noi. Si è visto il suo valore in campo e quello che potrà darci nel girone di ritorno. Si è integrato subito molto bene con noi e si è messo a disposizione. Dovrà entrare nei meccanismi, com’è normale che sia". La Consar ha chiuso il 2022 con qualche exploit (Vibo e Castellana costrette al tiebreak casalingo), ma anche col terzultimo posto a quota 18, a +3 sulla zona retrocessione, ma anche a -2 dalla zona playoff. Considerando l’età media dell’organico e del sestetto titolare, c’è da aspettarsi un girone di ritorno in crescita per la formazione di coach Bonitta: "Sicuramente – ha concluso capitan Goi – qualche punto per strada lo abbiamo lasciato per demeriti nostri o per meriti degli avversari. Dovremo ritrovare quel livello di gioco e quella carica agonistica che abbiamo mostrato fino alla vigilia del match contro Porto Viro, e che, a tratti, si è vista a Santa Croce. Nonostante tutto, arriviamo a giocarci i set fino in fondo. Il bilancio del girone di andata? È positivo, anche se ci manca qualche punto che dovremo andarci a prendere nel ritorno".