Turno di recupero, il Lugo fuori contro l’Edelweiss capolista

Stretta fra due turni di campionato, questa sera si recupera la 15ª giornata del girone M di Seconda, non disputata il 22 gennaio per il maltempo. A parte Palazzuolo-Brisighella (8 marzo), giocano tutte le squadre: la capolista Edelweiss sarà impegnata in casa col Lugo mentre il San Zaccaria sarà ospite, a San Pietro in Campiano, del Fornace Zarattini. Entrambe hanno vinto nell’ultimo turno mantenendo così il distacco tra loro di 2 punti: i forlivesi hanno regolato 3-1 il Bsigihella, grazie anche al 10º gol dell’inossidabile Brandino. La quinta rete di Spurio, marcata a inizio ripresa, ha consentito al San Zaccaria di piegare 1-0 il Gs Romagna a domicilio. Nel girone I, è terminato con un pari (1-1) il derby di altissima classifica tra Bagnara e Real Faenza: hanno segnato per primi i biancoazzurri con Riccardo Medri (30’) mentre a inizio ripresa (7’ st) Serigne Mbacke Gueye, alla quinta rete stagionale, ha pareggiato la contesa. Sconfitta 2-5, invece, per il Borgo Tuliero per mano della più quadrata Juvenilia. Seconda Categoria. Girone M. Recupero 15ª giornata (ore 20,30): Edelweiss Jolly-Lugo, F. Zarattini-S. Zaccaria, Gs Romagna-Vecchiazzano (Comunale di Camerlona), P. Fuori-Godo, S. Pancrazio-Modigliana, S. Potito-Low Street. Rinviata (8 marzo): Palazzuolo-Brisighella. Classifica: Edelweiss Jolly 44; S. Zaccaria 42; Low Street 37; Modigliana 34; F. Zarattini*, Palazzuolo* 29; Godo 27; P. Fuori 21; Vecchiazzano 20; S. Pancrazio 18; Lugo, Gs Romagna 15; Brisighella, S. Potito 10. Classifica girone I (19ª giornata): Dozzese 51; T. Pedagna 41; R. Faenza 37; Bagnara 32; O. Claterna 30; Jcr Juvenilia 27; Sp. Pianorese, Sp. Valsanterno 26; Murri 22; C. Guelfo 20; B. Tuliero 18; S. Lazzaro 17; St. Azzurra 13; Atl. Mazzini 12.

u.b.