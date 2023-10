Tutti i risultati del weekend

Nell’ultimo weekend i golfisti romagnoli si sono divisi tra golf giocato e visto in tv, con i campioni che hanno preso parte alla Ryder Cup a Roma. Sabato il calendario agonistico di settembre si è concluso con il Cains Moore Golf Trophy. Paolo Vetricini ha vinto con 78 colpi. In prima categoria Elena Fornari (36) ha vinto l’avvincente testa a testa con Giuseppe Farneti, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. Punteggi fotocopia in seconda e terza categoria. In seconda Stefania Pieraccini (42) ha preceduto Andrea Trombini (40), in terza Carlo Zanelli (42) ha vinto seguito da Maurizio Ricci (40). Premi speciali a Allegra Bussinello (37) e Franco Carmagnola (39), rispettivamente migliori lady e senior. Domenica ottobre i giocatori sono scesi in campo nella tappa del Ticket to Paradise. Kimi Osti è stato il migliore con 74 colpi mentre Marcello Baiardi (39) e Gianfranco Lanzoni (42) si sono imposti nelle categorie nette precedendo rispettivamente Carlo Lazzari (39) e Elia Saul Accarrino (42).

Andrea Ronchi