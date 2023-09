Tutti in campo oggi. Ci si gioca la testa

Girone A di Terza Categoria, praticamente tutto in campo oggi, a parte Bisanzio-Mezzano, che si gioca domani e Endas Monti-Porto Corsini, in programma martedì sera. Dopo la conferma dei 7 punti di penalizzazione al Mattei, per la posizione irregolare di Skenderi, nella scorsa stagione, in testa al gruppo la coppia Coyotes, impegnato a Piangipane col Punta Marina, e la Compagnia dell’Albero, ospite proprio del Cral Mattei, partita che sarebbe valsa comunque il primato. Nel girone B la capolista Pro Loco Reda, domani ospita il Prada in una sfida di alta classifica. Duello fratricida tra le inseguitrici con Biancanigo-Marradese mentre il Mordano Bubano se la vedrà tra le mura amiche con lo Sporting Lugo. Programma Terza Categoria, 3ª giornata (ore 15,30).

Girone A: Carpinello-S. Romagna, Coyotes-P. Marina, E. Mattei-C. Albero, Pol. Camerlona-Atlas. Domani: Bisanzio-Mezzano. Martedì (ore 19,30): Monti-P. Corsini. Riposa: J. Cervia.

Girone B: Giovecca-Lectron, M. Bubano-Sp. Lugo. Domani: Biancanigo-Marradese, Brisighella-Lugo, P. L. Reda-Prada, Ulisse&Penelope-Villanova. Riposa: Vatra.

u.b.