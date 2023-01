"Tutto dipende da noi Il campionato è lungo"

L’OraSì sta preparando il secondo derby regionale della settimana nel quale proverà a strappare a Ferrara (domenica ore 18) preziosissimi punti salvezza e dare un seguito alla buona prova con Forlì. Uno degli uomini chiave della sfida potrebbe essere Federico Bonacini, stabilmente fra i più positivi in questa stagione. Con Forlì è stato il dinamico esterno di Sassuolo ad occuparsi della marcatura di Sanford, togliendolo di fatto dalla partita.

"La capacità di spendersi nel lavoro difensivo è una caratteristica che fa parte del mio bagaglio tecnico – racconta Bonacini –. Coach Lotesoriere mi ha chiesto di farne uso per aiutare la squadra e ci sto lavorando dall’inizio della stagione". In accordo con quanto si è visto in campo e con i risultati degli ultimi tempi, anche Bonacini si dice ottimista sul momento della squadra. "Abbiamo giocato un buon derby, soprattutto nei primi minuti – spiega la guardia giallorossa –. Poi, la fisicità di Forlì ci ha costretto a commettere qualche errore di troppo, tra palle perse e rimbalzi offensivi concessi, permettendo loro di prendere un buon vantaggio. Non abbiamo vinto, ma per noi resta un momento positivo perché siamo a tre vittorie nelle ultime sei partite. In palestra ci alleniamo bene e questo si riflette in partita dove portiamo il giusto spirito e il giusto atteggiamento". Se fino a qualche settimana fa Ravenna sembrava destinata a una posizione tra le ultime cinque della graduatoria, i risultati suoi e delle dirette avversarie, permettono ora di poter ragionare più in grande. "Teniamo d’occhio la classifica e siamo consapevoli della nostra posizione. Ma siamo anche consapevoli che il nostro destino dipende soltanto da noi e che non è impossibile ribaltare la situazione. Il campionato è ancora lungo".

Vincere a Ferrara dunque potrebbe far impennare la classifica dell’OraSì. "Sappiamo di dover giocare su un campo difficile – commenta –. Loro hanno battuto grandi squadre in casa, pertanto dovremo presentarci con il giusto atteggiamento". Cento, Forlì e Bologna sono alcuni degli scalpi che la squadra di Spiro Leka ha fatto alla Giuseppe Bondi Arena. Tuttavia in questo momento la Tassi Group non sta attraversando un buon periodo di forma. Viene da due sconfitte consecutive e da quattro ko nelle ultime cinque gare. A sorridere però è la giustizia sportiva poiché è stato accolto il ricorso della società contro la squalifica di Andrew Smith e il lungo americano sarà regolarmente in campo domenica. "Per noi cambia poco – conclude Bonacini –. Per vincere dovremo affidarci alla nostra difesa ed evitare di ripetere gli stessi errori commessi con Forlì. Dovremo quindi essere più bravi a limitare le palle perse e a non concedere rimbalzi offensivi. In attacco invece servirà pazienza e attenzione nell’esecuzione dei giochi".

Stefano Pece