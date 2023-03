Ultratrail di Casola, doppietta Leopodistica con Galeati e Farolfi

È stata un successo la decima edizione dell’Ultratrail di Casola Valsenio disputatasi domenica scorsa. Nella 52 km ha vinto Gianluca Galeati (Leopodistica Faenza), che con il tempo 5h 29’59’’ ha inflitto al secondo, Alberto Contoli (Te Bota Team), un ritardo di ben 33’39’’. Terzo Roberto Maffei (Osteria dei Podisti) che ha chiuso a 35’39’’. Fra le donne grande prestazione di Daniela Valgimigli (Liferunner) settima assoluta in 6h 28’57’’, alle sue spalle Erica Bonoli a 1h 32’09’’ e Gigliola Gini a 1h 36’21’’, entrambe della Leopodistica. Nella 21 km altro successo per la Leopodistica con Luca Farolfi, che ha completato la distanza in 1h 41’20’’ precedendo di 4’49’’ Cristian Casali. Nelle donne prima Isabella Morlini (Atletica Reggio) in 2h 00’42’’ davanti a Donatella Acciaro (Podistica Pontelugo) a 12’56’’ e a Debora Lana (Leopodistica) a 14’27’’.