Un altro derby sulla strada del Ravenna

Contro la Sammaurese, contro la tradizione e (di nuovo) contro l’emergenza. È un Ravenna abituato alle avversità, ma anche col morale altissimo per il 4° posto appena conquistato, quello che, domani pomeriggio, alle 14.30, al ‘Macrelli’ di San Mauro Pascoli tornerà in campo per il secondo derby consecutivo, dopo quello vittorioso di domenica scorsa contro l’United Riccione. Se i giallorossi – in un colpo solo – hanno scavalcato Riccione e Carpi, insediandosi a -4 dal podio (ovvero dal Forlì, 3° della classe), è anche vero che dovranno fare molta attenzione contro quella che è diventata una bestia nera.

Lo scorso anno, proprio il ko esterno di San Mauro, determinò, di fatto, la fine delle velleità di raggiungere il Rimini in vetta alla classifica. Eppure, quel pomeriggio di inizio maggio, i giallorossi erano passati in vantaggio nel 1° tempo con Saporetti, salvo però farsi poi rimontare nella ripresa da Camara (13’) e Giannini (41’), abile a trasformare un calcio di rigore, concesso per fallo di Antonini Lui su Merlonghi. Pesantissimo, per le conseguenze, è stato anche il ko della stagione in corso, cioè lo 0-2 dell’andata al Benelli quando, all’undicesima giornata, uno sfortunatissimo Pipicella, diventò protagonista di due deviazioni sulle conclusioni a rete di Bonandi e Barbatosta.

Quella sconfitta – la seconda stagionale, dopo l’1-2 incassato al debutto, sempre al Benelli, dal Prato – spinse il presidente Brunelli all’esonero di Christian Serpini, il quale chiuse la propria avventura a Ravenna con un bottino di 17 punti (media 1,54 a partita), frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte, 16 gol fatti e 14 subiti. In classifica i giallorossi erano scivolati al 7° posto, a parimerito con l’United Riccione. Solo per fare un raffronto, la gestione di Massimo Gadda (28 punti in 17 partite) ha alzato la media a 1,64 punti a partita. Basterebbe la cabala per tenere alta la tensione e la soglia di attenzione, ma ci sono anche ragioni classifica a rendere di cartello il match di domani. La Sammaurese – 12 pareggi, record nel girone D – è infatti al 7° posto, ad appena 2 lunghezze da quella zona playout che, sarà anche un traguardo effimero, ma resta sempre uno stimolo importante per tutti.

Per parte propria, mister Massimo Gadda è ancora costretto a fronteggiare l’emergenza. Agli infortunati Pipicella, Rinaldi e Spinosa (riprenderà col gruppo da metà della prossima settimana), si sono aggiunti questa settimana gli squalificati Tafa e Tabanelli, espulsi entrambi nel match di domenica scorsa. In difesa, per il ruolo di ‘braccetto’ di destra, il ballottaggio è fra Spezzano e il rientrante Boccardi. Sulla mediana invece, per il ruolo di mezzala, si giocano il posto Lisi e Lussignoli. L’abbondanza regna invece sovrana in attacco, dove Guidone e Marangon hanno le spalle copertissime da Ndreca e Melandri.