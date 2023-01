Un primato da difendere

La lunga sosta natalizia è ormai alle spalle e tutto è pronto per il ritorno in campo delle formazioni ravennati di Terza. Nel girone A, la capolista Only Sport Alfonsine deve difendere 2 punti di vantaggio sul Marina ma ha chiuso l’andata con 11 vittorie, 1 pari e 1 sconfitta, sempre in casa, con Porto Corsini (1-1) e Stella Rossa (1-3). E l’unica battuta d’arresto risale alla 3ª giornata: tre mesi di imbattibilità che saranno messi a dura prova domani alle 14.30 dalla Compagnia dell’Albero di Giacomo Marrone, che punta con decisione ai playoff. Ma gli alfonsinesi, col miglior attacco del girone (44 gol) e il capocannoniere (Denis Placci con 15 reti) possono fare la differenza ovunque. Per il Marina, invece, domenica ci sarà l’ostico derby di Porto Corsini.

Nel girone B, tutto in programma domenica, la capolista Vita è impegnata sul campo del Prada: 20 punti dividono le due squadre e dunque la prima della classe parte favorita ma attenzione ai gol di Aouaj. Le inseguitrici, Real Voltanese e Pro Loco Reda, se la vedranno rispettivamente con Bisanzio (13ª in classifica) e Biancanigo. Programma Terza Categoria, 14ª giornata (ore 14,30). Girone A: C. Albero-Only Sp. Alfonsine, Lectron-Giovecca, Saline Romagna-E. Mattei, Vatra-Atlas.

Domenica: Mezzano-J. Cervia, P. Corsini-Marina, St. Rossa-Coyotes. Classifica: Only Sport Alf. 34; Marina 32; St. Rossa 29; Mezzano 28; C. Albero 23; P. Corsini 21; J. Cervia 19; Coyotes 17; E. Mattei 16; Atlas 14; Vatra 13; Lectron 7; Giovecca 3; Saline Romagna 2. Girone B (domenica): Biancanigo-P. L. Reda, C. Erika-Ulisse&Penelope, Bizzuno-Villanova, M. Bubano-Pol. Camerlona, Prada-Vita, P. Marina-Marradese, R. Voltanese-Bisanzio. Classifica: Vita 33; R. Voltanese, P. L. Reda 29; P. Marina 28; C. Erika 26; Ulisse&Penelope, Bizzuno, Villanova 19; M. Bubano 16; Prada 13; Pol. Camerlona, Biancanigo 11; Bisanzio 3; Marradese 2.

u.b.