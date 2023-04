"Una giornata assurda"

Al termine del ko contro la penultima della classe, mister Gadda ha provato a fare ordine: "È una sconfitta molto pesante e deludente. È stata una partita che abbiamo sempre condotto. Siamo stati quasi sempre nella loro metà campo. Abbiamo perso 1-0 per un infortunio del portiere. Ma siamo stati anche poco cattivi. Non abbiamo fatto le scelte giuste negli ultimi 20 metri, dove siamo arrivati tante volte. Anche i cross sono stati calibrati male. Ci siamo costruiti 4-5 occasioni importanti, fra cui quelle di Marangon. Il problema principale è che siamo stati poco determinati e poco cattivi". Ancora. "Abbiamo qualche difetto. Ci manca un po’ di fisicità in partite come queste, con gli avversari che si mettono tutti dietro e alzano il muro. Sarebbe servita più forza, più determinazione, più voglia di vincere la partita. E anche più qualità. In questi aspetti siamo mancati". Il tecnico giallorosso ha anche ammesso di avere pochi concetti per spiegare il ko: "È una partita anche difficile da commentare. Non c’è stata alcuna azione pericolosa degli avversari, se non due infortuni del nostro portiere, che possono succedere". Mister Gadda ha poi aggiunto: "La palla, in mezzo, l’abbiamo mossa anche bene, perché i nostri avversari ce lo hanno permesso. È piuttosto negli ultimi 20 metri che bisogna essere più decisivi e incisivi, cioè vincere l’uno contro uno, oppure essere abili nelle sovrapposizioni, nei cross. Abbiamo attaccato poco l’area. Credo sia stato questo il difetto più evidente. Purtroppo il calcio riserva brutte sorprese come questa, e bisogna avere la forza di accettarle. Sì, bisogna saper accettare le critiche e le contestazioni. Fa parte del mestiere, per me e per i giocatori. Del resto, abbiamo perso in casa dalla penultima. I primi ad essere delusi, siamo noi. Abbiamo fatto tanto per riportare la squadra nelle prime posizioni, e poi ti ritrovi in giornate come queste, che sono veramente assurde. È chiaro che, avendoci messo del nostro, dobbiamo fare mea culpa. Non parliamo più di playoff. L’obiettivo è chiudere bene e toglierci qualche soddisfazione".

Risultati di ieri: Aglianese-Forlì 1-0, Correggese-United Riccione 2-1, Corticella-Pistoiese 2-1, Fanfulla-Mezzolara 1-1, Lentigione-Prato 2-1, Real Forte Querceta-Salsomaggiore 4-0, Sammaurese-Sant’Angelo 0-1, Scandicci-Carpi 1-1. Oggi alle 15 si gioca Crema-Giana Erminio. La classifica: Pistoiese 68; Giana 67; Forlì 53; Ravenna, Carpi 52; Real Forte Querceta, Corticella 50; Aglianese 49; United Riccione 47; Sammaurese 46; Fanfulla 46; Crema, Lentigione 44; Mezzolara, Prato 42; Sant’Angelo 41; Correggese 40; Bagnolese, Scandicci 33; Salsomaggiore 12.