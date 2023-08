Una no stop di 24 ore sul diamante di Godo

Tutto è pronto. Oggi alle 14, al "Casadio" di Godo scatta la quinta edizione della "24 Ore di Baseball" che ha già raggiunto un numero ragguardevole di iscritti e che terminerà, ovviamente alle 14 di domani. Avversarie la squadra Blu e quella Rossa, assecondando i colori dei padroni di casa, il rosso e il blu, appunto. I giocatori della franchigia ravennate saranno spettatori a bordo diamante delle evoluzioni di tutti i partecipanti in una sfida aperta a tutti coloro che vogliono cimentarsi col batti e corri. Una grande sfida che manca dal 2019, anche se, nel frattempo e per non perdere l’abitudine, si era disputata per un triennio la 12 ore del Baseball. Solo nel momento dell’iscrizione il giocatore deve scegliere il colore della propria squadra ma sarà la direzione a mantenere l’elenco dei giocatori in campo e la lista d’attesa per l’avvicendamento dei partecipanti. Nell’arco delle 24 ore verranno individuate alcune fasce nelle quali giocheranno bambini, adulti o softball femminile.

u.b.