Una serata dedicata ai motori

Panathlon Club Faenza ha organizzato per questa sera alle 20.15, al bistrot Rossini di piazza del Popolo, il meeting dedicato al mondo dei motori e dell’avventura. Il tema della serata ‘Un sogno chiamato Dakar’ fa riferimento alla dura gara di rally di automobilismo e motociclismo, la più famosa al mondo, dove sono stati di recente protagonisti gli ospiti e relatori della serata, ovvero Paolo Bedeschi e Iader Giraldi. Bedeschi, assieme a Daniele Bottallo, ha riportato l’Italia sul podio assoluto di una Dakar. Ci sono riusciti alla loro prima partecipazione nella terza edizione della Classic, riservata a veicoli d’epoca e per un totale di 3.350 chilometri di prove di regolarità e orientamento. Giraldi invece, da debutante, è riuscito a portare a termine la Dakar sulla sua moto Ktm, classificandosi 55° nella propria categoria (78° nella classifica generale delle moto) in 74 ore 42 minuti e 28 secondi.