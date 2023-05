Under 14, finale annullata Il rammarico del Mosaico

Il nubifragio che ha colpito la Romagna, fra le grandi sciagure che ha portato con sé, ha avuto un riflesso anche nel piccolo mondo della pallavolo. E’ stata infatti annullata – ma l’intenzione è quella di riprogrammarla quanto prima – la finale nazionale Under14 in programma a Cesena durante questa settimana, con ben 28 squadre ai nastri di partenza. Un primo comunicato parlava di cancellazione e di titolo non assegnato, mentre un successivo comunicato sembrava più possibilista verso un recupero. Le ragazze del Mosaico (che si erano qualificate con la prima moneta della finale regionale) l’hanno presa male, come ci rappresenta la loro allenatrice Grazia Montevecchi: "Avevamo tirato forte negli ultimi allenamenti, sfidando anche la selezione under16. C’era energia e fiducia e questa notizia ha fatto disperare le ragazze. Ci stiamo coordinando con altre società per valutare la possibilità di un recupero della manifestazione, ma chiaramente è molto difficile mettere d’accordo così tante società di tutta Italia".

Che valore rivestiva questa finale?

"Dico una cosa che può sembrare strana, per una come me che di finali nazionali giovanili ne ha fatte diverse però penso che l’attenzione per questo risultato sia, a volte, eccessiva e tolga rilievo al nostro lavoro sui gruppi, finalizzato alla crescita di atlete che vogliono proseguire il loro percorso di pallavoliste. E’ chiaro, però, che una vittoria dà motivazioni, spinge a lavorare in palestra, per cui non ci tiriamo indietro nella caccia a questi risultati".

Potevate vincere?

"Eravamo nel girone con il Piemonte, che presentava una squadra fortissima, già molto varia su free ball e con diverse battitrici in salto spin. Chissà, il nostro gruppo avrebbe potuto sorprendere, come è già avvenuto nella finale regionale, dove eravamo sfavoriti contro l’Anderlini Modena".

Com’è la situazione del volley di base attuale?

"Abbiamo recuperato i numeri che avevamo prima della crisi covid. Sono però molto preoccupata dalla crisi demografica che vivremo nei prossimi anni. La base di giovanissime su cui lavoriamo si assottiglia in modo vistoso, allargando la forbice fra chi ha grandi mezzi e chi lavora solo con la passione".

E gli allenatori, che una volta Ravenna produceva in quantità?

"Stare in palestra tante ore con i giovani d’oggi è un lavoro diventato più ostico. Ci vuole una passione speciale e le società non hanno mai troppa voglia di spendere per i vivai. E’ durissimo trovare nuove vocazioni". Grandi notizie, invece, per i sempre più sorprendenti Under15 della Porto Robur Costa, guidati da Minguzzi e Satanassi, che, a Prato, hanno superato la fase eliminatoria con un triplice 3-0 (ai danni di Val D’Aosta, Trentino e Lupi Santa Croce), accedendo al tabellone finale a 16 squadre che, domenica, assegnerà il titolo nazionale.

Marco Ortolani