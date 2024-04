Unieuro Forlì OraSì Ravenna 83-77: è il derby dello spettacolo

Ravenna, 7 febbraio 2021 - Una buona OraSì mette in seria difficoltà l’Unieuro Forlì sul proprio campo ed esce sconfitta 83-77 soltanto nel finale, piegata da un Roderick maestoso. L’innesto di Rebec sembra la mossa azzeccata poiché, al netto di qualche incomprensione coi compagni, il play sloveno sembra un giocatore in grado di far cambiare marcia alla squadra. Il derby è bellissimo e sempre intenso e se lo aggiudica ancora una volta Forlì, troppo forte per l’OraSì di quest’anno, ma quest’ultima offre decisi segnali di vitalità che andranno confermati nelle prossime settimane. Cancellieri manda in campo Rebec dal primo minuto e dalle mani dello sloveno passano molti palloni nei primi minuti di partita. Buono l’approccio giallorosso per l’iniziale 0-7, con Forlì che invece fatica a carburare. I padroni di casa entrano in ritmo dopo 2 minuti ma, quando lo fanno, per l’OraSì inizia una fase di sofferenza. Dal 2’ al 12’ l’Unieuro mette a segno un parziale di 27-6 mostrando un’ottima distribuzione del gioco e delle responsabilità. Ravenna scivola a -14 sul 27-13 e Cancellieri corre ai ripari con la difesa a zona. I risultati arrivano perché Forlì non riesce più a entrare nell’area giallorossa e ha le mani fredde dall’arco. L’OraSì si fa trovare pronta anche sui rimbalzi offensivi e ricuce con pazienza fino al 31-26 sfruttando i buoni posizionamenti di Givens, Simioni e Oxilia. E al 17’ c’è spazio anche per il primo canestro di Rebec in transizione. Nel momento migliore dei giallorossi l’Unieuro trova 5 punti di talento da parte dei suoi americani e torna a +11 sul 38-27, ma prima dell’intervallo Canc sceglie il quintetto piccolo e arrivano due triple di Venuto e Denegri per il 38-33. L’OraSì è in partita, benché con Chiumenti e Denegri gravati di 3 falli. Dopo l’intervallo Rebec mostra ciò che sa fare meglio: 3 assist per 7 punti di Ravenna, con Simioni bravo a farsi trovare pronto sotto le plance. L’OraSì risale così sul 42-40 e inizia a crederci veramente. L’Unieuro invece si specchia un po’ troppo in se stessa e butta via qualche pallone, anche per merito della difesa ospite. Simioni nel frattempo mostra un’ottima intesa con Rebec e segna anche il canestro con fallo del 46-46. Sono ancora Rush e Roderick a ricacciare indietro gli ospiti ma l’OraSì, ben diretta da Rebec, è sempre lì col fiato sul collo dei padroni di casa. Nel quarto periodo sale in cattedra Roderick. Tre canestri, di cui uno da 8 metri, gestione della palla e attenzione in difesa su Givens. Guidata dal suo fuoriclasse l’Unieuro mette insieme un parziale di 13-2 che la porta sul 75-61. Finita? No. Ravenna non molla e inizia a difendere a tutto campo. Giachetti è nervoso e fuori partita e Simioni compie un paio di difese importanti su Roderick che tolgono alcune sicurezze ai biancorossi. Givens apre un controparziale di 12-0 per Ravenna che riporta le squadre a un solo possesso di distanza (75-73). Ma ancora una volta è Roderick a spegnere le velleità ospiti. Il suo canestro con fallo di Givens manda Forlì sul 78-73. Poco dopo Giachetti si allaccia con Venuto e ottiene due liberi, e le proteste di Cancellieri portano a un fallo tecnico che manda il capitano dell’Unieuro tre volte in lunetta. Giachetti fa 3/3 e manda Forlì sul 81-75 che di fatto chiude i giochi. Il derby va ancora una volta a Forlì.

Unieuro Forlì OraSì Ravenna 83-77: il tabellino

FORLì: Rodriguez 3 (0/3, 0/2), Giachetti 8 (0/3, 1/4), Rush 12 (2/6, 2/4), Campori, Natali 8 (1/2, 2/3), Roderick 30 (10/16, 2/4), Landi 9 (1/1, 1/2), Bandini ne, Ndour ne, Dilas 2 (1/1), Bolpin 5 (1/1, 0/1), Bruttini 6 (2/4, 0/1). All. Dell’Agnello. RAVENNA: Givens 21 (8/15, 0/3), Simioni 18 (8/10, 0/3), Venuto 6 (0/1, 2/6), Denegri 9 (0/1, 2/3), Rebec 8 (2/6, 1/5), Buscaroli ne, Chiumenti 10 (3/3), Oxilia 5 (1/4, 1/3), Maspero (0/3 da 3), Vavoli, Cinciarini ne, Laghi ne. All. Cancellieri. Arbitri: Maschio, Maffei, Longobucco Note - Parziali: 22-13, 40-33, 57-54. Uscito per falli: Landi (F).