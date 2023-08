Vela. Coppa PrimaVela a Marina Incognita meteo

La Coppa Primavela FIV Kinder Joy of moving 2023 è iniziata nel migliore dei modi: nonostante le previsioni meteo poco incoraggianti, i Comitati di Regata coordinati dal Principal Race Officer Giorgio Battinelli sono riusciti a far regatare tutti, in perfetto rispetto del programma, sui quattro campi di regata delle classi Optimist, Open Skiff, Techno 293 e Waszp. Oggi secondo giorno, le previsioni meteo sono ancora complicate, ma la vela giovanile ha esordito alla grande oggi e spera di fare il bis anche mercoledì. Partenze programmate per le ore 12.