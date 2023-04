Vela, primo il Melges 24 Wadadli

Hanno gareggiato una quindicina di equipaggi al Campionato Primaverile ORC organizzato lo scorso weekend dal Circolo Velico Ravennate, un’occasione per preparare al meglio la partecipazione al Festivela, grande classico del calendario dell’XI Zona FIV in programma l’1 maggio nelle acque di Marina di Ravenna. Tre le regate: due sabato, con un bel vento di Scirocco e mare formato, e una domenica, caratterizzata dalla brezza leggera e instabile. A dettare i ritmi in tempo reale sono stati Shear Terror e Irina, due delle barche più performanti di questo tratto di mare, le cui performance sono state sopravanzate in tempo compensato da scafi più piccoli, come Wadadli e Mr. Hyde. È stato proprio il Melges 24 Wadadli, armato da Andrea Facchini, a fare suo il bottino pieno: grazie a due primi e un quarto di giornata ha messo in fila Shear Terror, il Farr 40 di Cesare Salotti, e Malafemmina II, il Farr 30 di Francesco Bardi.