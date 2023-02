Vela, riprese le regate del Campionato ’Memorial Pirini’

È iniziata domenica scorsa la seconda manche del tradizionale Campionato Invernale organizzato dal Circolo Nautico Amici della Vela, a cui è legato il Memorial Pirini, fermatosi per la pausa natalizia. In calendario c’è una seconda tranche di regate, che a marzo decreteranno il vincitore dell’edizione 2022-2023. Dopo le tre prove svoltesi nella regata di apertura del 2023, la classifica parziale della seconda manche vede in testa ‘Vento Bu’ di Mauro Martelli (CV Ravennate) davanti a ‘Joanna’ dell’armatore Fabrizio Dallacasa, timonata da Andrea Collina, sempre del CV Ravennate (che mantiene la vetta della classifica generale). Terzo posto per ‘Jorè’ del Circolo Nautico Cervia, armata da Alessandro e Alberto Errani e timonata da Marco Pantano. La prossima regata è in programma domenica 26 febbraio. Le imbarcazioni iscritte al Campionato Invernale sono 15 e tra queste ci sono anche barche provenienti dal CN Cesenatico, dal CN Mugello e dal CN Brenzone.