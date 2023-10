Vela, successo per la Classe J24

È stata un successo la penultima tappa della Regata nazionale della Classe J24, quest’anno dedicata ad Antonio Antonelli socio del Circolo Nautico Cervia scomparso prematuramente, disputatasi nello scorso fine settimana nelle acque cervesi. Cinque le regate portate a termine: sabato, nonostante il vento si sono concluse due regate, mentre domenica c’è stato tempo splendido, con vento abbastanza stabile e condizioni del mare buone. In un lotto di una ventina di imbarcazioni, si è imposta come da pronostico, "La Superba" del Gruppo Sportivo Marina Militare, davanti a Jamaica del CN Marina di Carrara e a Joanna di Andrea Collina, primo portacolori del Circolo cervese. Le prove di domenica erano anche valide per la prima manche del Campionato Invernale Memorial Stefano Pirini, tradizionalmente organizzato dal Circolo Nautico Amici della Vela, che ha in programma altri sei weeke nd di regate fino a marzo.

La classifica provvisoria vede in testa Joanna, davanti a Capitan Nemo del ravennate Guido Guadagni e all’altra barca cervese Jay Jay di Mirco Minotti.

L’edizione 2023 del Circuito Nazionale J24 si concluderà nel fine settimana dell’11 e 12 novembre con la nona ed ultima tappa organizzata dalla Sezione di Alghero della Lega Navale Italiana e dal capo Flotta della Sardegna Marco Frulio.