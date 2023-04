Venturini, che frittata

Venturini 4. Scherza col fuoco. Rischia la cosiddetta impostazione dal basso con un suggerimento calibrato male. Ci mette una pezza, deviando la conclusione di Tzvetkov. Persevera e, sulla seconda frittata, Tzvetkov non sbaglia la mira.

Lisi 5,5. Parte in ‘quarta’. Trova sempre una buona autostrada sulla fascia destra. Poi finisce la birra, anche perché la Bagnolese gli prende la targa. Dal 14’ st Tabanelli 6,5. Quando va in campo, c’è da aspettarsi di tutto, e infatti tutto il Ravenna ne beneficia. Ma non basta.

Boccardi 6. Tiene la linea senza evidenti problemi, poi però si infortuna al ginocchio. Dal 34’ pt Milani 6. Poche sbavature.

Tafa 6. Nessun rischio nella fase di non possesso. Col passaggio al 4-3-1-2 (e poi al 4-3-3), va a fare l’esterno destro.

Magnanini 6. Non c’è troppo lavoro, a parte la normale amministrazione.

D’Orsi 5,5. Nel 1° tempo resta sulle sue. Poche sgroppate sulla fascia mancina. Nella ripresa ha meno incombenze offensive, e gioca pochi palloni.

Abbey 5,5. È l’unico in grado di superare l’uomo. Certo, non è una novità, ma la mira gli fa difetto.

Capece 5. Predica un po’ nel deserto. La qualità non si discute. Nemmeno il fosforo. Servirebbe un cambio di passo, che però non arriva. Nella ripresa perde un po’ il filo. Spinosa 5,5. Il gregario che tutti i registi vorrebbero avere, si prende anche diverse responsabilità in fase conclusiva. Con scarsi risultati. Dal 22’ st Melandri 5. Nel traffico della prima linea non riesce a farsi luce.

Guidone 5. Si sacrifica nel gioco di sponda. Fa densità in mezzo all’area di rigore. Ma di conclusioni a rete, nemmeno l’ombra.

Marangon 5. Il suo approccio promette bene. Confeziona qualche interessante assist. Purtroppo si incaglia quando deve trovare la lucidità in fase conclusiva. Si ritrova sul destro la palla dell’1-1, ma il portiere compie un miracolo.