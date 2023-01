Venturini, un uomo chiamato saracinesca

Diciotto anni, in prestito dal Cesena, dove aveva giocato nell’U17 e nell’U19, Giacomo Venturini è fra le sorprese di questo scorcio di stagione. È stato lui la prima novità tecnica proposta da mister Gadda, che lo fece debuttare a Sant’Angelo Lodigiano. Domenica scorsa contro lo Scandicci è poi diventato il protagonista, con 4 interventi decisivi, un paio dei quali, particolarmente impegnativi. Venturini, partiamo dal successo 2-0 contro lo Scandicci?

"Era fondamentale ripartire da una vittoria. Il successo sullo Scandicci ridà fiducia al gruppo e conferma quello che già sapevamo tutti, ovvero la forza di questo gruppo e di questa squadra. I 3 punti conquistati sono importanti, anche perché confermano il buon lavoro che stiamo facendo".

Poi ci sono le 4 parate...

"Sì, è vero. Dopo la gioia per la vittoria della squadra, viene anche la soddisfazione personale per aver chiuso la partita senza prendere gol".

Qual è stato l’intervento più difficile?

"Il primo dei 4 interventi ‘importanti’, ovvero quello sul tiro da fuori area di Brega. Non c’erano altri avversari in area di rigore. È lì che ho capito che avrebbe potuto solo calciare a rete. Effettivamente è stata una buona parata".

In zona Cesarini è arrivata la parata sulla punizione di Cecconi, abile a ‘bucare’ la barriera.

"La punizione era centrale, dunque ho dovuto prendere una decisione sul come posizionare la barriera. Ho scelto di metterela alla mia sinistra, in modo da riuscire a veder partire la palla. Cecconi ha indirizzato la traiettoria sul mio palo e, fortunatamente, sono riuscito ad intervenire, deviando la palla".

Nonostante la vittoria, la situazione di classifica del Ravenna resta però deludente.

"È oggettivo il fatto che venivamo da 2 sconfitte consecutive. Tuttavia siamo stati bravi a non abbatterci e a non abbassare mai la testa. Abbiamo lavorato sempre più forte. I frutti li abbiamo raccolti. Nell’arco dei 90’ puoi certamente concedere qualcosa, però, l’impressione dal campo è stata quella di una squadra concentrata per tutta la gara. Alla resa dei conti, abbiamo sofferto poco".

Com’è avvenuto il passaggio dalle giovanili del Cesena ai ‘grandi’ col Ravenna?

"È stato importante riuscire ad ambientarsi subito. Ovviamente ci sono dinamiche differenti rispetto ad una squadra in cui giochi con tutti ragazzi della tua età. Nel passaggio coi ‘grandi’, respiri calcio vero; insomma, si vive di calcio. È una situazione molto bella e stimolante. Sono contento di aver fatto la prima esperienza fuori da un settore giovanile con questo gruppo e con questa maglia. Ci sentiamo tutti coinvolti, dal primo all’ultimo".

E col preparatore Dadina, come si trova?

"L’ho conosciuto quest’anno. Mi trovo molto bene. Tutti i portieri sono contenti".