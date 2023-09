Verso il passaggio di proprietà. E spunta il Ravenna migliore

Un Ravenna che non t’aspetti. Un Ravenna che, strano ma vero, da 9 stagioni – campionato di Eccellenza 2014-15 – non arrivava alla quarta giornata senza sconfitte. Proprio nel momento in cui il passaggio di proprietà sembra scritto; proprio nella stagione del ridimensionamento; e proprio in un girone con mille candidate alla promozione, ecco il germoglio. Sette punti in 3 gare non certificano ancora nulla, ma accendono comunque un briciolo di entusiasmo, alimentato dalle notizie in arrivo sul fronte societario. D’altronde, negli ultimi 4 anni, la piazza ravennate ha masticato amaro. Dopo il 7° posto in serie C del 2019, con relativi playoff, è stato un susseguirsi di delusioni, con qualche illusorio ‘cioccolatino’.

Le due retrocessioni consecutive in serie D sono una ferita ancora aperta. Il tentativo di risalita con un progetto legato al bel gioco e con la squadra affidata ad Andrea Dossena, ma incapace di vincere la concorrenza spietata del Rimini, così come la finale playoff contro il Lentigione; e il deludente 7° posto della passata stagione, senza nemmeno entrare nei playoff, sono facce della stessa medaglia. A parte lo zoccolo duro degli appassionati, e a parte qualche rarissima eccezione per i derby di cartello, nelle ultime stagioni il Benelli ha contato sempre i soliti mille.

Al netto dei problemi strutturali di un impianto fatiscente (cui, prima o poi, bisognerà pensare di metter mano, se le ambizioni dei Cipriani saranno proporzionali al nome del gruppo), l’auspicio è che si torni a qualche ‘numero’ più gratificante. Il Ravenna ‘operaio’ di mister Gadda ce la sta mettendo tutta. E, già il fatto che se ne parli, costituisce un elemento importante per il bene del calcio cittadino. Intanto, quello della stagione in corso, è il miglior avvio degli ultimi 3 campionati di serie D. Magari non vorrà dire nulla, però, battere la Pistoiese, andare vicini all’impresa a Prato, e tornare al successo casalingo col Sant’Angelo, diventano tre input che vanno nella stessa direzione.

La sfida di domenica al ‘Dossenina’ di Lodi, diventa così un altro bel banco di prova per capire se, le prime uscite (e i primi risultati positivi), sono solo frutto dell’effetto sorpresa, o di una preparazione atletica ‘brillante’, oppure se si può continuare a sperare in una rinascita. Benché la rosa non sia sterminata, per la sfida contro il Fanfulla, mister Gadda ha l’imbarazzo della scelta, visto che tutti gli effettivi sono a disposizione. Dal punto di vista strettamente statistico, è la prima volta che succede. Al debutto con la Pistoiese, mancavano infatti gli squalificati Cordaro e Alluci, nonché gli infortunati Rrapaj e Magnanini; a Prato, il neo acquisto Varriale non era ancora utilizzabile; col Sant’Angelo invece, Sare era stato costretto al forfait per un problema all’occhio.