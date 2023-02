"Vi spiego i nostri errori Ora la sosta, ci farà bene"

Una giornata storta e un ‘autobus’ passato nel secondo set. Poi, anche un attacco con percentuali troppo basse e un avversario come Parodi – 36 anni, 3 scudetti con Cuneo e Macerata; bronzo olimpico a Londra 2021 e un argento agli Europei – che esce per infortunio e che rientra nel momento topico, per firmare, dalla linea di battuta, la rimonta da 22-19 a 22-25. Sono queste le pillole dello 0-3 di Consar Rcm-Cuneo dell’altra sera. Pillole anche indigeste, che hanno avuto come effetto immediato quello di allontanare il sestetto giallorosso dalla zona playoff, ora a -4.

"Cuneo – ha spiegato coach Marco Bonitta – è partita benissimo, è vero, ma, in generale, ha giocato una partita molto attenta, molto aggressiva e molto regolare. Nel secondo set abbiamo avuto la chance di rientrare in partita. Parodi era uscito, poi è rientrato. Mettiamoci anche la nostra ‘complicità’, ma è stato bravo lui a spostare l’ago della bilancia. Faccio i complimenti a Cuneo perché ha disputato una grande partita. Nulla toglie tuttavia ai nostri demeriti, che ci sono".

Ecco, appunto, le lacune della Consar, che Bonitta ha circoscritto: "Abbiamo subìto tanto, anche questo è vero, ma, soprattutto, non siamo stati lucidi a giocare, ad esempio, le palle staccate da rete. In particolare siamo andati molto male nella correlazione muro-difesa. Di conseguenza il loro ‘cambio palla’ è risultato molto regolare. A questo, aggiungiamo qualche contrattacco break che ogni tanto Cuneo ha piazzato, ed ecco spiegato il ko. I nostri avversari sono stati molto più forti di noi in attacco, come del resto dicono le statistiche, ovvero 27% noi, 48% loro". Cuneo si è presentata al Palacosta con un solo punto più dei giallorossi, ma è andata molto meglio di quanto ci si potesse aspettare.

"Alla vigilia del match – ha proseguito il tecnico ravennate – avevo riflettuto, pensando ad una stranezza, ovvero che Cuneo avesse solo un punto più di noi. Il loro organico è composto da giocatori esperti, ma ancora molto performanti dal punto di vista fisico e reattivi dal punto di vista mentale. È probabile che si siano sbloccati domenica scorsa e che adesso stiano giocando la loro miglior pallavolo. Di certo è una squadra che può ambire alle prime tre posizioni". La battuta di Cuneo ha messo in grave difficoltà Ravenna: "Nelle statistiche del servizio – ha aggiunto Bonitta – Cuneo è fra le prime tre squadre del campionato. Direi che, contro di noi, lo hanno confermato, andando molto bene. Certo, hanno commesso qualche errore più di noi, però sono stati sempre molto efficienti nel tenere il nostro gioco di costruzione lontano dalla rete".

Ora c’è la sosta. La Consar tornerà in campo domenica 12 febbraio a Brescia: "A noi la sosta ha sempre fatto bene; un po’ per ricaricare le pile, un po’ per rivedere alcune cose tecniche e tattiche. Dopo la precedente sosta abbiamo giocato molto bene contro Castellana e una buona partita a Bergamo. Adesso dobbiamo cambiare un po’ la nostra voglia di essere protagonisti".