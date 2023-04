Via ai playoff per la promozione

Iniziano oggi e si disputeranno per tre weekend consecutivi, i playoff di Terza Categoria con le due vincenti, una per girone, che conquisteranno (in maniera praticamente certa) la promozione in Seconda. Si gioca in gara secca, in casa della formazione meglio classificata: se al 90’ il risultato sarà di parità, si disputeranno due supplementari. In caso di ulteriore parità passerà la formazione meglio piazzata al termine della stagione regolare e questo varrà per tutti i turni, compresa la finalissima di ogni girone.

Le tre vincenti di ogni girone passeranno in semifinale, alla quale è già ammessa la seconda di ogni gruppo, Only Sport Alfonsine (A) e Real Voltanese (B), pronte ad affrontare la formazione con la peggior classifica vittoriosa in questo fine settimana. Si inizia oggi con Compagnia dell’Albero contro Porto Corsini, rispettivamente 5ª e 6ª del girone A.

Programma. Terza Categoria, Quarti playoff (ore 15,30). Girone A: Compagnia dell’Albero-Porto Corsini. Domani: St. Rossa-J. Cervia, Mezzano-Coyotes. Già in semifinale: Only Sport Alfonsine.

Classifica: Marina 63; Only Sport Alfonsine. 60; St. Rossa 56; Mezzano 50; Compagnia dell’0Albero 47; P. Corsini 37; Coyotes 35; J. Cervia 33; E. Mattei 30; Vatra 21; Atlas 20; Lectron, Saline Romagna 15; Giovecca 13. Girone B (domani): C. Erika-Ulisse&Penelope, P. Marina-Prada, P. L. Reda-Villanova. Già in semifinale: Real Voltanese. Classifica: Vita 64; Real Voltanese 57; C. Erika 55; Punta Marina 52; P. L. Reda 49; Villanova 39; Ulisse&Penelope, Prada 35; Pol. Camerlona, M. Bubano 27; Bizzuno 24; Biancanigo 17; Bisanzio, Marradese 6.

u.b.