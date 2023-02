Vincono P.Pezzi e Mosaico Ko l’Olimpia

Nel weekend si sono giocate le gare della quarta giornata di ritorno nei campionati cadetti di volley. In serie B maschile, la Pietro Pezzi Ravenna ha espugnato Padova 1-3 (26-24, 23-25, 23-25, 17-25). Il sestetto di De Leonibus e Velastri condivide ora il quartultimo posto con Spezzano. Finisse oggi il campionato, si giocherebbe il playout. Il tabellino: Cerquetti 8, Raggi 3, Giugni 9, Taglioli 20, Tapparo 4, Cardia 16, Marchini (L), Minniti, Ciccorossi, Camerani 10, Brunelli, Anconelli. In B1 femminile il Mosaico Ravenna ha vinto 0-3 (19, 18, 18) a Modena sul campo dell’ultima della classe. Il tabellino: Mandò, Aluigi 10, Casotti 2, Rubini 15, Haly 12, Vignaretti, Toppetti (L1), Masotti (L2), Ortolani 9, Casali, Marku 7. In B2 femminile, l’Olimpia Teodora Ravenna ha perso 1-3 (25-20, 17-25, 25-27, 18-25) in casa contro Prato. Il tabellino: Fusaroli 8, Ronchi 7, Monaco 15, Baravelli 5, Bendoni 6, Balducci 10, Macchi (L1), Barboni (L2), Pioli 4, Ghiberti 5, Ravaglia, Piovaccari 2.