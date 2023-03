Vita, la stagione dei record vale la promozione

Un’annata da segnare sul calendario a imperitura memoria. Il 2022-23 del Vita Granarolo (il capitano Dalmonte in foto) è ricchissimo di soddisfazioni: 1° posto aritmetico nel girone B di Terza e conseguente ritorno in Seconda dopo quattro anni. Infatti, il Vita vince 4-0 in casa della Marradese e ottiene i 3 punti che servono per conquistare la promozione con tre giornate d’anticipo, grazie ai 10 i punti sulla Real Voltanese. "È davvero una stagione magnifica – spiega il presidente Romano Montanari –: primo posto in campionato, ancora imbattuti e primi anche nella Coppa Disciplina. In più abbiamo raggiunto le semifinali del Memorial Vitali del 5 aprile. Per ora ci siamo concessi una piccola festa per la promozione, ma all’ultima giornata abbiamo intenzione di festeggiare davvero". Sono davvero tanti i record del Vita: miglior attacco (81 gol) e miglior difesa (18 reti subite): addirittura è la squadra di Terza ad aver segnato il maggior numero di gol in tutta la regione e seconda solo ai ferraresi del Frutteti come media gol: 3,52 i ravennati, 3,57 gli estensi, con 68 gol fatti in 19 gare. Nel girone A, invece, è ancora tutto in discussione con una nuova capolista: il Marina batte 5-0 il Giovecca e scavalca la Stella Rossa, sconfitta 2-1 a Porto Corsini, lanciato da una doppietta di Osmani. Risultati Terza Categoria, 23ª giornata. Girone A: Atlas-Coyotes 2-4, C. Albero-Mezzano 2-2, E. Mattei-Only Sp. Alfonsine 1-3, Marina-Giovecca 5-0, P. Corsini-St. Rossa 2-1, Saline Romagna-Lectron 3-2, Vatra-J. Cervia 0-1. Classifica: Marina 57; St. Rossa 56; Only Sport Alf. 54; Mezzano 44; C. Albero 41; P. Corsini 37; Coyotes 32; E. Mattei, J. Cervia 30; Atlas 20; Vatra 17; Giovecca, Lectron, Saline Romagna 12. Girone B: Biancanigo-Villanova 3-3, C. Erika-Prada 3-1, Marradese-Vita 0-4, M. Bubano-Bizzuno 2-0, P. L. Reda-Bisanzio 2-1, P. Marina-R. Voltanese 0-2, Ulisse&Penelope-Pol. Camerlona 3-3. Classifica: Vita 61; R. Voltanese 51; C. Erika 49; P. Marina 46; P. L. Reda 43; Villanova 39; Ulisse&Penelope, Prada 29; Pol. Camerlona 27; Bizzuno, M. Bubano 24; Biancanigo 17; Bisanzio, Marradese 6.

u.b.