Vitas Frigo Babbi ancora una volta campione del mondo nel Crono Climber

Mani al cielo e medaglia al collo. Il ravennate Vitas Frigo Babbi ha festeggiato così il giorno della premiazione per la vittoria nel trofeo Crono Climber 2022 nella classe Maxi (la cerimonia si è svolta il 28 gennaio a Verona). Una vittoria che porta a tre i titoli nazionali in carriera per il centauro ravennate, mago in questa categoria che richiede grande precisione e capacità di guida. Infatti il Crono Climber è una sorta di cronometro in salita – in moto ovviamente – ma nella quale è obbligatorio replicare al centesimo il tempo ottenuto nelle prove. Ancora una volta Frigo Babbi sarà in sella alla sua fidatissima Bmw S1000RR e con Anthony Lanzo ai box in qualità di capomeccanico per mettere a punto la moto preparata da Tondo Garage. "L’obiettivo per il 2023 – spiega lo stesso Vitas Frigo Babbi – è quello di ottenere il Trofeo Crono Climber per la quarta volta, anche se quest’anno sarà tutto più difficile, visto che sono state ridotte soltanto a due le classi: una con cilindrata inferiore ai 675 cc, l’altra superiore. Dunque ci confronteremo anche con i Quad e i Sidecar e questa è una grande novità che aumenterà la concorrenza in maniera considerevole".

Inoltre, parallelamente al Civs, il Campionato Italiano Velocità in Salita, anche Trofeo il Crono Climber avrà la bellezza di 11 appuntamenti – lo scorso anno sono stati 7 – con 100 punti in palio ogni fine settimana, tranne il 16 luglio a San Marino con una gara singola con la consueta doppia prova e 50 punti in palio. "Si inizierà a Deruta, in Umbria il 15 aprile, con un doppio appuntamento al mese: 20 e 21 maggio al Passo dello Spino, 24 e 25 giugno a Isola del Liri, a luglio a San Marino, il 5 e 6 agosto a Spoleto con la Forca del Cerro, per concludere la stagione il 16 e 17 settembre a Volterra quando si assegnerà il titolo 2023. Sicuramente sarà la stagione più impegnativa di sempre, per quel che mi riguarda: sono già iscritto a tutte le gare in programma e, dunque, non salterò nessun appuntamento, sperando ovviamente di fare il meglio possibile".

Subito dopo la tappa inaugurale a Deruta, Vitas Frigo Babbi parteciperà in Austria ad una tappa del Campionato Europeo velocità: la vittoria andrà al più veloce e non solo al più preciso. "Il percorso, nel territorio del Landshaag – conclude il centauro ravennate – è uno dei più veloci d’Europa e si trova nel distretto di Urfhar-Umgeburg: sarà una bellissima esperienza per me".

Ugo Bentivogli