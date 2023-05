Vitas Frigo Babbi domina e balza in testa nella classifica del Trofeo Crono Climber

Balza al comando della classifica del Trofeo Crono Climber, il centauro ravennate Vitas Frigo Babbi che deve difendere il suo titolo 2022, dopo la seconda tappa a Pieve Santo Stefano, in Umbria. Frigo Babbi ha dominato il fine settimana, vincendo le due gare del sabato e piazzandosi sempre sul podio nelle due di domenica per un totale di 86 punti, contro i 51 del suo diretto antagonista, Paolo De Dea: ora il ravennate guida nella classe 1350 con 163 punti, contro i 134 di De Dea, raggiunto al secondo posto anche da Simona Castelli. Vitas Frigo Babbi, in sella alla sua Bmw S1000RR, messa a punto dal capomeccanico Anthony Lanzo (con lui nella foto) e preparata da Tondo Garage, è ovviamente soddisfatto del risultato ottenuto, anche perché sabato in gara2 è stato il migliore in assoluto tra tutti i partecipanti: "Sono molto contento – spiega il romagnolo – di essere tornato in testa al campionato, visto che il mio obiettivo è vincere il titolo anche quest’anno e con due sole classi, sarà più difficile. In Umbria le prove sono state caratterizzate dal maltempo ma per fortuna le gare sono state all’asciutto".

Ora Frigo Babbi gareggerà a Julbach (11 giugno) per il Campionato Austriaco, in una gara nella quale la vittoria andrà al più veloce e non solo al più preciso.

u.b.