"Vittoria meritata, bene la difesa Abbiamo giocato da squadra"

A mister Massimo Gadda, nativo di Legnano, ha portato bene il ritorno in Lombardia con una vittoria pesante ai danni della capolista Giana Erminio. Il nonno raccontava di preparagli sempre il filetto ai ferri quando Massimo navigava nei primi anni ’80 tra la cantera del Milan e poi la Reggiana, raccontandone con orgoglio l’impegno che oggi l’ha portato dopo una bella carriera ad essere un ottimo allenatore. E lo si è visto con il piano messo in atto a Gorgonzola. "Abbiamo fatto una grande partita, la vittoria è stata meritata e il gol che abbiamo trovato all’inizio ha cambiato le carte in tavole. Però abbiamo giocato da squadra", dice il tecnico giallorosso. "Abbiamo avuto tre palle gol nel primo tempo veramente clamorose – prosegue –, abbiamo rischiato pochissimo contro una squadra forte, la più forte finora del campionato. Credo veramente che la vittoria sia meritata e dia continuità e ciò che stiamo facendo. Il gol iniziale ha cambiato subito l’inerzia della partita, la Giana è stata costretta a recuperare, ha cercato di fare partita ma noi ci siamo difesi bene, rischiando poco con diverse occasioni". Il primo tempo "si poteva concludere anche con qualche gol in più da parte nostra. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene: la Giana è calata e ci ha messo in difficoltà solo con un’azione sul fondo, ma la vittoria penso che sia più che meritata. Dobbiamo continuare ad insistere: nel momento più difficile per l’infermeria, i ragazzi si sono compattati e anche domenica con la Correggese dovremo provare a fare bene".

l.d.f.