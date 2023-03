Vittoria scacciacrisi per Ravenna Pallanuoto contro Pian del Bruscolo

Grande riscossa per la Ravenna Pallanuoto, aggiudicatasi il delicato incontro con il Pian del Bruscolo, uscendo dal momento difficile che stava attraversando. 8 a 3 il risultato finale 0-2; 2-3; 5-3 i parziali). Nel primo quarto di gioco i ravennati non sono riusciti a concretizzare in attacco, sbagliando anche un tiro di rigore, e hanno concesso due reti agli avversari. Poi nel secondo tempo è arrivata la grande riscossa. "Una sconfitta avrebbe significato davvero una crisi per la nostra squadra – afferma coach Vladimir Cukic – e i ragazzi sentivano la tensione. Per fortuna nel secondo tempo siamo riusciti ad esprimere meglio il nostro gioco ed abbiamo chiuso le maglie difensive come avevamo preparato in settimana. C’è ancora molto da lavorare per ritrovare serenità ed un assetto di squadra che si adatti alle assenze di alcuni elementi". Sabato, l’impegno sarà ancora casalingo contro la Rari Nantes Bologna: fischio di inizio alla piscina "Gambi" di Ravenna alle ore 18.30. Classifica: PN Tolentino 24; Jesina Pallanuoto 21; Rari Nantes Bologna 18; Rari Nantes Romagna 12; Ravenna Pallanuoto 10; Team Marche PN Moie 9; Fermo Nuoto e Pallanuoto e Blu Gallery Team San Severino8; US Persicetana 7; Pol. Pian del Bruscolo 0.