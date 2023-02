Volley, doppia sconfitta per la Pietro Pezzi e il Mosaico Ravenna

Nel weekend si sono disputate le gare della sedicesima giornata (terza del girone di ritorno) nei campionati cadetti di volley. In serie B maschile la Pietro Pezzi Ravenna è uscita sconfitta 0-3 (20, 16, 20) dal derby casalingo contro Forlì. Il tabellino: Cerquetti 1, Raggi 3, Giugni 7, Taglioli 7, Tapparo 4, Cardia 8, Minniti, Zama, Rizzi 4, Ciccorossi, Camerani 6, Marchini (L); ne: Foschini, Gardini. All. Velastri e De Leonibus. In B1 femminile il Mosaico Ravenna, nonostante il debutto di Serena Ortolani, ha perso 3-1 (25-23, 25-27, 25-21, 25-19) a Bologna contro la capolista. Il tabellino: Mandò, Aluigi 10, Casotti 2, Rubini 15, Haly 2, Vignaretti, Toppetti (L1), Masotti (L2), Ortolani 9, Casali, Marku 7. All. Focchi. In B2 femminile, l’Olimpia Teodora è uscita sconfitta 3-0 (17, 11, 21) dalla trasferta di Pontedera sul campo della capolista. Il tabellino: Fusaroli 1, Monaco 7, Baravelli 2, Ghiberti 8, Bendoni 1, Balducci 8, Munteanu, Macchi (L1), Montanari (L2), Pioli 1, Ravaglia, Piovaccari 1; ne: Comastri, Ronchi. All. Marone.