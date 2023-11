Volley Lo schiacciatore Giovagnoli al Porto Robur Costa 2030. Un rinforzo per la C

Il Porto Robur Costa 2030 ha annunciato ieri l’ingaggio a titolo definitivo di Filippo Giovagnoli (foto). Schiacciatore, classe 2007, Giovagnoli proviene dalla School Volley Perugia, con la quale ha vinto un titolo regionale U12 nella stagione 201819 e sfiorato la vittoria nell’U15 nel campionato 2020-21. Nella scorsa annata ha debuttato anche in prima squadra militante nel campionato di serie C. Ravenna si aggiudica uno dei migliori prospetti del panorama nazionale, come conferma il tecnico Marco Bonitta: "Filippo è un ragazzo che si è distinto durante l’ultimo Trofeo delle Regioni. È uno schiacciatore ricevitore con buone qualità fisiche e tecniche, nel quale crediamo molto. Lo seguivamo da un po’ di tempo e ora siamo riusciti a portarlo a Ravenna". Giovagnoli è stato aggregato al gruppo dell’U19 che, oltre al campionato di categoria, disputa anche la serie C regionale. Nel frattempo, come prologo al match di domenica della ‘prima squadra’ giallorossa (al Pala de André con fischio d’inizio alle 18 contro Aversa), alle 16, alla sala dei marmi dello stesso impianto, lo scrittore estense Remo Borgatti, presenterà l’opera ‘Le città del volley’, due volumi dedicati alla storia della pallavolo italiana (il primo volume, ‘Da Ravenna a Roma’). L’incontro, realizzato con la collaborazione del Porto Robur Costa 2030 e del gruppo Consar, sarà moderato da Marco Ortolani.