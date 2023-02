Volley serie B

Dopo la lunga sosta, nei campionati cadetti di volley si giocano nella giornata odierna le gare del 14° turno. Comincia, dunque, il girone di ritorno. In B maschile, la Pietro Pezzi Ravenna, sempre in corsa nella lotta per non retrocedere, ha una montagna da scalare.

Il girone propone infatti il match contro il Gabbiano Mantova, capolista a punteggio pieno, e indiscussa protagonista del girone C con un solo set perso. L’impresa, insomma, non sarà semplice.

In B1 femminile, il Mosaico Ravenna, 3° della classe a quota 23 e reduce da 2 ko di fila, è in trasferta, stasera alle 21, sul campo del Corridonia (Macerata), che in classifica ha solo 3 lunghezze di ritardo. All’andata, le ravennati vinsero 3-2 in rimonta. In B2 femminile, l’Olimpia Teodora Ravenna, al 9° posto in classifica con 3 punti di margine sulla zona retrocessione, oggi alle 19, è attesa dal match esterno di Pagliare (Ascoli), sul campo della penultima della classe. All’andata le ravennati la spuntarono 3-1.