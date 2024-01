Volley serie B. Lutto in casa dell’Olimpia Teodora. È morto a 58 anni Roberto Fusaroli

In un periodo particolarmente luttuoso il volley ravennate piange la prematura scomparsa il giorno dell’Epifania di Roberto Fusaroli, 58 anni, che ha ceduto ad una malattia contro la quale combatteva da due anni. Fusaroli è stato un opposto di buon fisico nei campionati regionali con i Portuali e il PIangipane, apprezzato per il carattere mite e sorridente. La sua attività commerciale-industriale nel mondo del trattamento e filtraggio delle acque, lo ha portato a fare esperienze all’estero, fra le quali è divenuta determinante, quella a Cuba, dove è stato promotore della costruzione di un imponente impianto di potabilizzazione dell’acqua marina. E’ così entrato nelle grazie della Federazione, unico straniero inserito negli staff delle nazionali con ruoli logistici e di preparatore mentale, facendo valere calma e pacatezza in ambienti tradizionalmente esuberanti. Era in confidenza con il mitico ministro dello sport Alberto Juantorena e con campioni e campionesse di quella nazionale (con Leon, Simon e C.) che portò ad allenarsi a Ravenna in preparazione dei Mondiali 2010. Entrato nella dirigenza dell’Olimpia ha fornito un contributo generoso alla società, con attenzione al vivaio, nel quale è cresciuta la figlia Sofia (oggi centrale della squadra di B2).

Sua l’iniziativa che ha portato a Ravenna Dominico Odelvys, ex capitano della Nazionale e ora coach dell’Olimpia, e la leggendaria Regla Torres, presentata in Piazza del Popolo, ma poi frettolosamente reclamata dalla federazione del suo Paese per altri incarichi. Sorprese le giovani dell’Olimpia presentandosi ad un allenamento con Hirrezuelo ed Hernandez, che regalarono le maglie e si prestarono a foto ricordo. Attivo il suo contributo alla Associazione ’Dedicata a un Angelo’, impegnata in progetti contro la povertà nel mondo, soprattutto in Africa. Dopo l’alluvione in Romagna lui, esperto di acque, rivolse alla Natura una commovente riflessione sul suo facebook, dedicata all’orgoglio dei romagnoli. I funerali si terranno oggi alle 14.30 a San Rocco.

Marco Ortolani