Voltana, stasera la finale del torneo ’Sette preti’

Con la disputa della finalissima e le successive premiazioni, si conclude questa sera a Voltana, nel ‘mitico’ campetto parrocchiale messo gentilmente a disposizione dal parroco don Maurizio Ardini, il ‘7 Preti’, torneo di calcio a sette che ha avuto inizio lo scorso 5 giugno e che fin dal sua prima edizione, disputatasi alla fine degli anni ‘70, ha visto scendere in campo tre generazioni di calciatori amatoriali, la stragrande maggioranza dei quali residenti nella stessa frazione lughese. Alle 19.15 il fischio d’inizio del match che vedrà la squadra degli azzurri affrontare quella dei bianchi. Nella combattuta ed avvincente semifinale disputatasi lunedì scorso, i primi hanno battuto 6-5 i gialli realizzando il gol decisivo nel recupero, mentre la sera successiva, nell’altra semifinale i bianchi hanno prevalso 5-1 nei confronti dei neri. Intanto ieri sera, davanti ad un pubblico come sempre numeroso, si è disputata la finale del concomitante torneo ‘7 Suore’ riservato alle donne. Tornando a oggi al termine della finalissima maschile, il piazzale antistante la chiesa ospiterà le premiazioni del torneo sia maschile che femminile e una grigliata di carne, il cui ricavato nonché quello del piccolo bar allestito dagli organizzatori e denominato ‘Felix Bar’ (a ricordo di don Felice Marchi, per 24 anni parroco di Voltana), sarà devoluto a iniziative pro alluvionati.

Luigi Scardovi