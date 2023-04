Vrankic decisivo

Bonacini 8,5. Stratosferico da due (56) deficitario da 3 (05), ma ben 6 rimbalzi difensivi per lui che si erge protagonista col canestro della parità dopo i quattro periodi. Ha il merito di sbloccare subito Ravenna nell’overtime.

Petrovic 7. Per lui 24’ giocati e 7 punti: non sbaglia un tiro, visto che alla fine ha un 22 da due e 11 da tre e non tira liberi: dunque la sua serata romana è all’insegna della perfezione al tiro.

Musso 9. Certo sbaglia il canestro che poteva condannare Ravenna alla sconfitta prima del tempo supplementare ma ha il merito estremo di aver segnato quello che fa davvero vincere la gara sul filo della sirena dell’overtime. Non segna da 2 ma ha il 50 per cento nelle realizzazioni da tre. E l’unico tiro libero sbagliato, il quinto, ormai non conta assolutamente più nulla.

Anthony 7,5. Trentacinque minuti giocati e 5 assist, conditi anche da 14 punti. Deficitario il suo 28 da due: il 25 per cento di realizzazione da due non è propriamente da record. Però la sua presenza si fa sentire, soprattutto col tiro da 3 che porta Ravenna sul 91-88 nel supplementare. Oxilia 6,5. Anche lui 35’ giocati e 4 punti con uno scarno 14 da due e nessun tiro da tre segnato nei due tentativi. Ma realizza entrambi i liberi assegnati.

Vrankic 9. Per lui 22 punti – è il top scorer dell’OraSì e del match – con tanto di 1 su 2 nei tiri da 3 e 3 su 3 nei liberi. Ma il vero capolavoro lo compie a 4’’ dal termine del quarto tempo, ad un attimo dalla sconfitta di Ravenna. Vola più in alto di tutti, cattura il rimbalzo offensivo (il suo secondo) e serve a Bonacini una sfera d’oro che porta i giallorossi all’overtime. Giordano 7. Ben 11 punti nei 14’ in cui è sceso in campo con un rilevante 23 da due e 11 da tre.

Bartoli 7. Diciotto minuti anche per lui con 8 punti e la bellezza di 5 rimbalzi, tutti difensivi.

u.b.