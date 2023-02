"Vrankic era il giocatore che ci serviva"

Quel canestro sulla sirena Danilo Petrovic se lo ricorderà a lungo, non soltanto perché ha regalato la vittoria all’OraSì aprendo nuovi scenari di classifica che soltanto tre mesi fa sarebbero stati impensabili, ma soprattutto perché ha certificato il buonissimo momento che sta attraversando la squadra e la compattezza di un gruppo che non si arrende mai. Sì perché per risalire da -9 a +3 in meno di cinque minuti, è necessaria tanta convinzione, unità di intenti e molta lucidità mentale.

Petrovic è forse il miglior esempio della crescita della squadra perché, oltre a quel canestro, sta risultando utile in tutte le fasi del gioco facendo quello che serve per aiutare i compagni su entrambi i lati del campo. "Chiusi è venuta a Ravenna per vincere, ma noi abbiamo preparato benissimo questa partita durante la settimana - racconta lo stesso Petrovic -. Il mio è soltanto un canestro, e sono molto felice per averlo segnato, ma è la ciliegina sulla torta di una prestazione di squadra eccellente". Subito dopo la partita Lotesoriere ha tessuto le lodi del gruppo sottolineandone la crescita, soprattutto negli elementi più giovani. Petrovic è dello stesso avviso: "Siamo migliorati costantemente e la differenza è palpabile nella gestione dei break avversari. In passato vivevamo dei momenti di blackout totale dai quali non riuscivamo a risollevarci. Ora invece sappiamo gestirli, facendo tutte quelle piccole cose che non fanno statistica, ma che servono a vincere le partite".

Gruppo è la parola del momento. La squadra ha accolto Vrankic come se avesse sempre giocato nell’OraSì e Lotesoriere ha raccontato di come molti compagni abbiano speso tempo, dopo gli allenamenti, per aiutarlo a provare gli schemi ed entrare nel meccanismo. Per Petrovic l’upgrade è anche tattico.

"Vrankic è un giocatore adatto al nostro sistema di gioco perché è un cinque finto. È un’ala che può giocare anche da centro e col suo dinamismo ci permette di muovere la palla con più velocità. Per i nostri tiratori è una cosa molto positiva perché possono ritrovarsi ad avere buoni tiri coi piedi per terra. È un giocatore che si sporca le mani anche in difesa - aggiunge Petrovic -, che piega le ginocchia e difende aggressivo. Credo che sia ciò che serviva alla nostra squadra".

Anche il serbo spende una parola per il pubblico. Non si sentiva tanto baccano al Pala de André da molto tempo. "Abbiamo percepito tutto il loro entusiasmo. La mia sensazione è che ci sia sempre più pubblico alle nostre partite e questo non può che farci piacere". La vittoria su Chiusi ha portato a 6 i punti in quella che sarebbe la classifica nel girone playout, ma in classifica generale l’OraSì è salita a due sole lunghezze dalla nona posizione occupata da Ferrara. Puntare a scalzare gli estensi non è più una fantasia e Petrovic ci crede. "Secondo me si può provare. Abbiamo ancora cinque partite pertanto non escluderei questa possibilità".

Stefano Pece