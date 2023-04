"Vrankic out. Spingerà l’OraSì a dare di più"

di Stefano Pece

È quasi una finale la gara di domenica sera al Pala de André che vedrà Ravenna opposta a una Npc Rieti con il sangue agli occhi. I laziali si trovano con le spalle al muro poiché devono vincere per sperare di tenere aperta la via per i playout. Ravenna però non si trova in condizioni migliori, avendo gran parte degli scontri diretti a sfavore. Servono quindi vittorie, tante e a partire da subito, per uscire dal pantano delle ultime due posizioni.

La fortuna non aiuta poiché i giallorossi si troveranno a giocare la sfida della vita senza Vrankic scavigliatosi, come si dice in gergo, la settimana scorsa. "Vrankic è stato visitato dal medico sociale Alessandro Mazzotta il quale ha riscontrato un decorso positivo – spiega il dg Giorgio Bottaro –. Ricomincerà a correre da lunedì e c’è il 50 per cento di possibilità che sia in campo con la Stella Azzurra. Anche perché non basta correre, deve anche ritrovare la condizione". Dunque sarà un’OraSì in emergenza, ma non avvilita quella che vedremo domenica. Lo assicura Bottaro: "Qualunque sia il peso specifico della mancanza di Vrankic verrà colmato dal senso di responsabilità degli altri. Queste vicende devono stimolare il senso di appartenenza al gruppo e spingere ognuno a dare qualcosa di più. Sono sicuro che i ragazzi lo faranno perché possono avere dei limiti, ma non hanno mai fatto mancare l’impegno".

Come si diceva non è una stagione fortunata quella dell’OraSì, frenata da mille impedimenti in questo 2022-23. "Da qualunque parte la si guardi è stato un anno difficile – riconosce Bottaro –. Fra cambi di sede, infortuni, (e punti che sono stati tolti in corso d’opera, nda) non si può dire che la fortuna ci abbia aiutato. A tutto questo va aggiunta la giovane età del gruppo che, se da una parte può essere un vantaggio, dall’altra non ti garantisce una continuità di rendimento. Con i ragazzi si deve avere pazienza e purtroppo il tempo stringe".

Anche Rieti ha i suoi problemi. La società ha esonerato Ceccarelli all’inizio della settimana affidando la squadra al suo assistente Ruggieri, sperando forse in una scossa nello spogliatoio. "Spesso queste situazioni portano a una reazione. Ho visto la partita con San Severo e ho visto una Rieti attaccata alla partita fino all’ultimo, nonostante la sconfitta. Mi aspetto una squadra molto combattiva".

Formazione fisica, che gioca un basket piuttosto ruvido fatto di corpo a corpo e aggressività spinta al massimo, Rieti scenderà in campo al Pala de André ancora più agguerrita dalla propria condizione di classifica. L’OraSì dovrà essere abile a non lasciarsi trascinare dalla situazione, continuando a giocare la propria pallacanestro, ben sapendo di trovarsi nella medesima condizione dell’avversaria. In altre parole non è un’ultima spiaggia ma quasi. "Non siamo ancora al colpo del ko – sottolinea Bottaro – ma è sicuramente una partita da vincere, anche per l’autostima, oltre che per i punti in palio".

Fondamentale in questo senso sarà la spinta del Pala de André. "I tifosi – conclude il dg – non sono mai venuti meno quindi mi aspetto una bella presenza di pubblico e una grande spinta per difendere questa A2 tutti insieme".