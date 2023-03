Windsurf, attesi 250 giovani al ’Ballanti Saiani’

Più di 250 giovani appassionati di windsurf parteciperanno al ‘Memorial Ballanti Saiani’ a Porto Corsini da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile. L’appuntamento varrà quest’anno come prima tappa di Coppa Italia per la classe Techno 293 come si dice in gergo. A curarne come di consueto l’organizzazione è l’Adriatico Wind Club di Ravenna, in collaborazione con la Classe Techno 293 e la XI Zona FIV.

"La regata windsurf parte da lontano – ricorda Giovanni Forani, presidente dell’Adriatico Wind Club –, circa 35 anni fa, quando eravamo ragazzi e avevamo voglia di stare in acqua nel vento. Così, abbiamo aperto il circolo e poi creato l’evento che, da sedici anni a questa parte, è dedicato alla memoria di Lorenza Ballanti e Dalia Saiani, nostre due socie scomparse, grandi appassionate della tavola a vela. Da allora abbiamo coinvolto generazioni di giovani e siamo stati, fra l’altro, tra i primi con una gara di un certo livello. Portiamo a Ravenna i migliori circoli d’Italia, tranne quello di Trieste che è indietro con la preparazione: si prospetta una grande festa per velisti sia in acqua sia a terra. Sarà possibile ammirare la gara dalla spiaggia o dalla diga. Il livello tecnico della manifestazione sarà molto alto".

Per l’occasione, il coach dell’Adriatic Wind Club Roberto Pierani schiererà il promettente Under 13 Tommaso Vallini (ITA 48) e due veloci Under 15, Alister Boccanegra (ITA 98) e Alessandro La Sala (ITA 64), che dopo la pausa invernale si sono sottoposti a sessioni di allenamento intensive nelle acque di casa. Assente invece un altro ravennate, Francesco Forani, che dopo gli anni d’oro sul Techno 293, è oggi impegnato sull’IQFoil, il windsurf olimpico, inserito dalla Federazione nel programma di preparazione dei giovani azzurri. "Alla base di tutta l’attività del nostro club – aggiunge Jacopo Pasini, consigliere e responsabile settore giovanile XI Zona FIV – c’è la vela giovanile con la Techno 293. Il nostro è un impegno a 360 gradi, che comporta investimenti in risorse economiche e umane".

"La tappa di Porto Corsini – spiega Ezio Ferin, presidente onorario dell’associazione italiana Classe Techno 293 – è sempre molto importante, è una gara molto tecnica in cui ci saranno un po’ tutte le età ma anche contraddistinta da una bella ospitalità, con un’ottima organizzazione sia in acqua che a terra. C’è solo da sperare nel bel tempo, una condizione indispensabile". Tra i progetti estivi dell’Adriatic Wind Club, non mancheranno la scuola windsurf, kite e i campus mare, per sensibilizzare e promuovere la pratica della vela soprattutto tra i bambini e gli adolescenti. "Ospitare il ‘Memorial Ballanti Saiani’ – conclude l’assessore comunale allo Sport, Giacomo Costantini – è sempre un grande onore. Mi è capitato l’anno scorso di far visita durante la regata e di restare molto colpito dai tanti giovani che si sfidano tra le onde di Porto Corsini, senza mai perdere il senso di amicizia e fratellanza. La competizione non ha solo un risvolto sportivo ma anche sociale e di comunità".

Roberta Bezzi