Women a caccia di punti salvezza Ma deve sfatare il tabù casalingo

Ultimo mese del campionato di serie B femminile con il Ravenna Women in caccia dei punti che le possano dare con anticipo la salvezza aritmetica: oggi gioca (ore 15) al "Soprani" contro il Chievo Verona. Ora ha 10 punti di vantaggio sul Tavagnacco, terz’ultimo e al momento retrocesso virtualmente assieme a Trento e Trani che invece in serie C è già ufficialmente sceso. Ci sono ancora 12 punti in palio, quindi non manca tanto ma è pur vero che il Ravenna, in casa, non ha mai vinto nel girone di ritorno – va escluso il 3-0 a tavolino col Cesena – e anzi, in Romagna non ottiene i 3 punti dal 15 gennaio contro il Trento. Di contro il Chievo – che all’andata ha vinto 4-0 contro le giallorosse – è una squadra che sa solo vincere o perdere. Infatti, in trasferta su 13 gare giocate ne ha vinte 6 e perse 7 con 18 gol segnati e 14 subiti. Lontano da casa, nel girone di ritorno, a parte la trasferta di Tavagnacco, ha sempre perso, anche su campi di pericolanti come Trento e Arezzo (entrambe 1-0). Pericolo pubblico numero 1 la padovana Claudia Ferrato, già in rete 10 volte in stagione: tra queste anche la doppietta nella gara d’andata.

Programma 27ª giornata (ore 15): Arezzo-Cittadella, Brescia-Trani (ore 14), Lazio-Napoli, Ravenna-Chievo, San Marino-Trento, Sassari Torres-Cesena, Ternana-Genoa (ore 12), HellasVerona-Tavagnacco.

u.b.