Women Ravenna, dalla Juve ecco Sara Ventura

Al Ravenna Women si augurano un miglior inizio, rispetto ad una fine non propriamente brillante. Tre sconfitte consecutive – dopo tre vittorie – hanno chiuso un 2022 comunque positivo. Ora il sogno giallorosso è iniziare al meglio il 2023 (si ricomincia il 15 gennaio), visto che il calendario prevede due gare casalinghe consecutive, contro Trento e Arezzo e, per finire il girone d’andata, la trasferta di Verona per affrontare l’Hellas. Per rinforzare la squadra è in arrivo dalla Juventus – ma da agosto era al Chievo – Sara Ventura (nella foto), talentuosa italo-francese classe 2002. Nata a Grenoble, da genitori italiani, la Ventura ha iniziato a giocare a calcio sin da giovanissima, crescendo via via, sino alla chiamata dell’Olympique Lyonnais, uno dei club più prestigiosi d’Europa, con 19 campionati francesi e 8 Champions League.

Con le biancorossoblù transalpine Sara Ventura ha ottenuto un titolo di campione e due di vicecampione di Francia a livello giovanile. Giocatrice eclettica, schierabile esterna alta o bassa a piacimento, ha subito due gravi infortuni ai legamenti nel 2019 e 2020 per riprendersi però e ora puntare a giocare con continuità. L’idea è quella di contribuire a creare maggiori occasioni da rete, visto che nelle ultime tre partire il Ravenna non ha mai segnato, perdendo l’imbattibilità casalinga col Cittadella e cadendo, piuttosto malamente a Verona col Chievo (0-4) nell’ultima gara prima della sosta natalizia. Per ritrovare il ritmo partita, le ravennati sabato giocheranno a Gatteo Mare contro la formazionale femminile locale che milita nel campionato di Eccellenza. Una sgambata per ripartire nel miglior modo possibile in questo nuovo anno. Mancano 18 gare alla fine della stagione e sarà fondamentale allontanarsi il più possibile dalla zona caldissima della classifica: con 14 punti il Ravenna è a +6 dal terz’ultimo posto, con le ultime tre destinate alla retrocessione.

Ugo Bentivogli